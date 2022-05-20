Беженцы смогут получать соцвыплаты прямо на вокзалах

Укрзализныця совместно с Укрпочтой прямо на вокзале будут обеспечивать получение беженцами, которые бежали от агрессии врага, денежных выплат от государства. Такая инициатива создана для помощи вынужденным переселенцам как можно быстрее адаптироваться в новом месте.

Об этом проекте рассказали в телеграм-канале Укрзализныци. Государство стремится донести жителям восточной и южной Украины, что их ждут в безопасных регионах и готовы им помочь сразу по приезду.

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Как это работает

Граждане Украины, которые убегают от войны: выезжают из зоны проведения боевых действий или из городов в оккупации или окружении – могут именно во время эвакуации получить денежную помощь от государства.

Во время движения эвакуационного поезда работники Укрзализныци собирают данные с пассажиров, которые стремятся получить соцвыплаты и передают коллегам из Укрпочты. По прибытии люди направляются в специально оборудованные пункты выдачи наличных на вокзале во Львове. В Укрзализныце отметили, что вскоре список вокзалов расширится.

Кто и для чего создал этот проект

Над проектом работали Офис Президента, Министерство цифровой трансформации, Министерство социальной политики, Министерство инфраструктуры, Укрзализныця и Укрпочта.

Цель проекта: донести до всех, кто до сих пор не решался эвакуироваться из Донецкой и Луганской областей, которые их действительно ждут.

Этот проект является дополнением к уже запущенной ранее при поддержке ОПУ программы "Там, где вас ждут". Последний позволяет в поезде подобрать и заказать варианты временного расселения.

Эта программа призвана помочь все же эвакуироваться тем, кто подставляет жизнь под угрозу каждый день, но до сих пор не решался уехать из самых горячих точек, мол "мы никому не нужны!" Мы не словами, а делами подтверждаем, что "нужны" – люди сразу получают "живые" подъемные средства,

– рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Он также подчеркнул, что еще в поезде подаются заявки на временное размещение, а по прибытии на вокзал там ждут представители местных властей с транспортом, чтобы сразу отвезти на поселение.

По его словам, уже заметен результат действия этого проекта. Только вчера из-под линии огня из Донецкой и Луганской областей все же выехали эвакуационными вагонами Укрзализныци около 400 человек. Перцовский отметил, что до того последние недели этот дневной показатель был в пределах 100 – 150 человек.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, что выплата денежной помощи людям, вынужденным эвакуироваться из опасных регионов, – очередной пример сотрудничества двух компаний государственного сектора экономики.

Это дополнительная нагрузка и на наших работников, которым приходится в режиме реального времени заниматься подготовкой выплаты средств, и для работников Укрзализныци, прямо в пути формирующих сведения. Но мы именно те компании, которые имеют инфраструктуру, достаточную для реализации поставленных государством задач,

– подчеркнул он.

Размер единовременной социальной выплаты

Люди, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, могут получить единовременную помощь от государства. На каждого ребенка или человека с инвалидностью дают по 3 000 гривен, а на каждого взрослого старше 18 лет – 2 000 гривен.

При движении эвакуационных поездов работники Укрзализныци составляют сведения, которые сразу передают работникам Укрпочты. Последние к моменту прибытия эвакуационного поезда к вокзалу города назначения организуют все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства.

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Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили выплаты на общую сумму 340 тысяч гривен.