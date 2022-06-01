Беженка из Украины узнала свои вещи на фотографии с российским танком в Попасной

Российская армия – сплошная топла мародеров. Это еще раз доказывает Алина Коренюк, сбежавшая от войны в Великобританию. На одном из кадров с оккупантом она увидела, украденные у нее вещи.

Миллионы украинцев вынуждены были уехать за границу, чтобы спастись от войны, которую начала Россия. Но это не мешает им за сотни, а то и тысячи километров обнаруживать свидетельство о преступлениях, совершаемых российскими захватчиками.

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Оккупанты украли у нее новенький бойлер

Алина Коренюк отметила, что на фотографии, распространившейся по всему миру, можно увидеть украденный у нее бойлер. Его русский военный везет среди прочего товар на крыше танка. Совершенный кадр, как вы уже поняли, в Попасной. Женщина рассказывает, что узнала локацию. По ее словам, танк с оккупантом проехал в каких-нибудь пяти минутах от ее дома, прежде чем попасть в объектив.

Женщина отметила, что именно мужчина увидел, что на фото очень знакомые вещи.

Он сказал: "Ты не видишь ничего удивительного на этом фото?" и спросил, вижу ли я то же, что и он,

– рассказала она.

На фото можно увидеть не только их новенький бойлер, который они не успели установить, но и скатерть из летнего домика, новые простыни Disney для ее детей , а также красное клетчатое одеяло.

Алина Коренюк предполагает, что постельное белье на танке не просто так. Под ней оккупант мог прятать другую технику. Например, телевизор, ведь семье пришлось покинуть свой дом и все ценное, чтобы спастись. В то же время она отметила, что увиденное ее никак не удивляет.

Женщина знала, что кафиры украдут все, что не уничтожат. Поэтому она ожидала, что дома в Попасной будут разграблены российскими военными. Об этом их предупреждали.

Заметим, что Алина Коренюк выбралась в Саутуэлли в Ноттингемшире. Туда с войны она отправилась со своими дочерьми, 12-летней Кристиной и 8-летней Ольгой. Из Попасной они уехали 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России.

Но иногда не нужно попадать в кадр, чтобы стать настоящей знаменитостью среди мародеров. Достаточно просто не иметь достаточно интеллекта, чтобы пользоваться краденым гаджетом под чужой учетной записью. Особенно когда речь идет о смартфоне.

Украл телефон, но не вышел из iCloud

Украсть новенький iPhone для российских военных, пожалуй, верх достижений в войне против Украины. Как бы там ни было, но желанный гаджет намародел оккупант на Черниговщине. И, возможно, об этом случае никто не узнал, если бы не его откровенная тупость.

Сержант Антон Кузнецов продолжил пользоваться гаджетом под чужой учетной записью. Это и стало причиной того, что в облачный сервис попали его личные фотографии . Кроме того, он смартфон выгрузил его командировочное удостоверение на полигон для восстановления боеспособности. А еще удалось обнаружить интересный документ. Речь идет о рапорте, в котором он написал, что отказывается в дальнейшем участвовать в "спецоперации".

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