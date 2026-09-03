Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Что говорят в России о полетах?

Советник российского диктатора Антон Кобяков выразил убеждение, что власти России приняли максимальные меры для защиты гражданской авиации.

У нас приняты максимальные меры по обеспечению воздушной безопасности наших граждан. И наше воздушное пространство, уверен, безопасно,

– сказал чиновник.

Несмотря на заверения Кремля, вечером 2 сентября в ключевых московских аэропортах Внуково и Шереметьево произошли масштабные сбои. Из-за угроз в воздухе были задержаны или отменены около 120 авиарейсов.

Иностранные перевозчики также начали реагировать на угрозы и корректировать свои программы полетов в столицу России. В частности, иностранные авиакомпании уже отменили около 30 рейсов в Москву и в обратном направлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российское воздушное пространство становится все более опасным из-за войны, которую развязала сама Россия. Он подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по российским военным целям и объектам экономики, которые работают на войну, поэтому российское небо де-факто может закрываться для гражданской авиации.

Зеленский призвал авиакомпании, страховщиков и международных партнеров учесть эти риски и подчеркнул, что безопасность в небе России вернется только после реального продвижения к миру.

Отметим, что из-за постоянных угроз российские власти вынуждены ограничивать работу аэропортов и вводить специальный план, который блокирует воздушное движение. Политолог Игорь Чаленко отмечает, что Россия не сможет полностью заменить авиасообщение железной дорогой или автотранспортом, а дополнительные трудности усугубляются санкциями, дефицитом запчастей, проблемами с обслуживанием самолетов и авиационным топливом. В случае длительных ограничений это может существенно повлиять как на российскую экономику, так и на повседневную жизнь граждан.