Безопасно ли пользоваться Дией во время войны: Минцифры рассказали о хакерских атаках

Никакие уязвимости в приложении нам не грозят. Об этом в интервью 24 каналу рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

С начала войны из соображений безопасности госреестры отключили, соответственно цифровой паспорт или водительское удостоверение в Дии не всегда были под рукой. Сейчас добавили новый вид документов, специально для военного положения (еДокумент) и еще несколько услуг, которые могут понадобиться украинцам во время войны.

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Возможно ли взломать Дию

Постоянные кибератаки, которые были и до полномасштабного нападения России на Украину, не повлияли на безопасность Дии. Мстислав Баник заверил, что "все в порядке".

Прежде всего большую роль сыграло то, что в конце января разработчики Дии закончили bug bounty – специалисты по кибербезопасности со всего мира искали уязвимости в Дии и не нашли их. Кроме этого, перед началом войны команда Дии уже полностью адаптировалась к атакам.

Мы точно уверены, что украсть какие-либо данные из Дии невозможно. Взломать также. Перед началом войны мы полностью адаптировались к атакам, которые уже начинались – увеличили мощности и системы защиты. Поэтому никакие уязвимости в Дии сейчас нам вообще не угрожают,

– заверил он.

Интервью с Мстиславом Баником: смотрите видео