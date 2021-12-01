Безопасной Европы без безопасной Украины не будет, – Дональд Туск
Источник:24 канал
Дональд Туск заявил, что безопасного Евросоюза не будет без честной, демократической и безопасной Украины. Политик также выразил надежду, что она станет членом ЕС.
Лидер оппозиционной "Гражданской платформы" и экс-премьер Польши Туск выступил во время Киевского форума по безопасности. Политик подчеркнул, что Украина входит в европейскую семью народов. Это является несомненным фактом.
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Не будет безопасного ЕС без честной, демократической и безопасной Украины. Десятки тысяч европейцев – ваши союзники, друзья и сторонники. И все мы надеемся, что Украина станет членом ЕС,
– подчеркнул Туск.
Политик отметил, что только сами украинцы могут защитить территориальную целостность своего государства. Развитие демократических институтов и укрепление обороноспособности зависит от самой Украины. В то же время на этом пути она не в одиночестве.
НАТО заинтересовано в силе Украины
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина важна для НАТО.
- Альянс заинтересован в ее силе, ведь сильная Украина – это безопасность на восточном фланге НАТО.
- По словам Кулебы, Украина ценит однозначные сигналы со стороны Альянса, которые на протяжении последних недель звучат в информационном пространстве.
- В то же время настало время обсудить вопрос, что НАТО может практически реализовать для укрепления безопасности в более широком Черноморском регионе.