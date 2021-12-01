Безопасной Европы без безопасной Украины не будет, – Дональд Туск

1 декабря 2021 , 15:11
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Источник:

24 канал

Дональд Туск заявил, что безопасного Евросоюза не будет без честной, демократической и безопасной Украины. Политик также выразил надежду, что она станет членом ЕС.

Лидер оппозиционной "Гражданской платформы" и экс-премьер Польши Туск выступил во время Киевского форума по безопасности. Политик подчеркнул, что Украина входит в европейскую семью народов. Это является несомненным фактом.

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Не будет безопасного ЕС без честной, демократической и безопасной Украины. Десятки тысяч европейцев – ваши союзники, друзья и сторонники. И все мы надеемся, что Украина станет членом ЕС,
 –  подчеркнул Туск.

Политик отметил, что только сами украинцы могут защитить территориальную целостность своего государства. Развитие демократических институтов и укрепление обороноспособности зависит от самой Украины. В то же время на этом пути она не в одиночестве.

НАТО заинтересовано в силе Украины

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина важна для НАТО.
  • Альянс заинтересован в ее силе, ведь сильная Украина – это безопасность на восточном фланге НАТО.
  • По словам Кулебы, Украина ценит однозначные сигналы со стороны Альянса, которые на протяжении последних недель звучат в информационном пространстве.
  • В то же время настало время обсудить вопрос, что НАТО может практически реализовать для укрепления безопасности в более широком Черноморском регионе.
Автор: Мар'яна Бекало