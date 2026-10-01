Исключение США из архитектуры безопасности Европы – очень опасный сценарий, – Буданов

Кирилл Буданов предостерег европейские страны от создания новой архитектуры безопасности без участия США. По его словам, такой вариант был бы крайне рискованным для Европы.

Об этом глава Офиса Президента сообщил в интервью Euronews.

Риски возможной концепции безопасности

По словам Буданова, при разработке новой оборонной доктрины специалисты должны анализировать различные сценарии. Однако глава ОП категорически выступает против системы безопасности Европы без Соединенных Штатов.

Я думаю, что те, кто будет разрабатывать эту доктрину, должны учесть совершенно разные варианты, но мне кажется, это плохой вариант. Очень плохой и очень опасный. Для Европы,

– заявил Буданов.

Также он подчеркнул, что на сегодняшний день еще нет четкого представления о том, как именно должна выглядеть обновленная архитектура безопасности Европы.

"Знаете, я прежде всего задал бы вам вопрос: а какова будущая архитектура безопасности Европы? Ответа на этот вопрос на данный момент нет, но все работают над этим", – подчеркнул чиновник.

Кроме того, Буданов считает необходимым вовлечение Украины и ее армии в будущую систему безопасности Европы.

Напомним, европейские страны призывают готовиться к возможному военному столкновению с Россией до 2030 года. В то же время политтехнолог Тарас Загородний считает такие сроки слишком отдаленными для России, ведь агрессор может попытаться напасть значительно раньше.