Про це керівник Офісу Президента повідомив в інтерв'ю Euronews.
Ризики можливої концепції безпеки
За словами Буданова, під час розробки нової оборонної доктрини фахівці мусять аналізувати різні сценарії. Водночас голова ОП категорично виступає проти системи безпеки Європи без Сполучених Штатів.
Я думаю, що ті, хто розроблятиме цю доктрину, мають врахувати абсолютно різні варіанти, але мені здається, це поганий варіант. Дуже поганий і дуже небезпечний. Для Європи,
– заявив Буданов.
Також він наголосив, що на сьогодні ще немає чіткого бачення того, як саме має виглядати оновлена безпекова архітектура Європи.
"Знаєте, я насамперед поставив би вам запитання: а яка майбутня архітектура безпеки Європи? Відповіді не існує на це питання станом на зараз, але всі працюють над цим", – підкреслив посадовець.
До того ж Буданов вважає необхідною залученість України та її армії до майбутньої системи безпеки Європи.
Нагадаємо, європейські країни закликають готуватися до можливого військового зіткнення з Росією до 2030 року. Водночас політтехнолог Тарас Загородній вважає такі терміни занадто далекими для Росії, адже агресор може спробувати напасти значно раніше.