Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, що, на його думку, стоїть за такою риторикою Росії. Він припустив, що Кремль може розглядати нову ескалацію значно раніше, ніж до неї планують бути готовими у Європі.

Кремль може не чекати до 2030 року

Європейські країни говорять про необхідність бути готовими до можливої війни до 2030 року, однак Загородній вважає, що для Росії такий горизонт надто далекий. Москва, на його думку, може намагатися реалізувати свої плани значно раніше

Я думаю, що підготовка йде повним ходом. Немає часу росіянам чекати до 2030 року. Їм треба робити це зараз, і це терміново,

– сказав Загородній.

Він нагадав, що у 2021 році Лавров також заперечував можливість війни Росії проти України. Тепер Москва так само постійно повторює, що не збирається воювати з Європою, водночас порушуючи тему нібито порушення прав російськомовного населення у країнах Балтії.

Наскільки часто вони говорять, що цього не буде, це означає, що, скоріш за все, буде. Тому що часу немає у росіян,

– наголосив політтехнолог.

Важливо! В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Тарас Загородній також пояснив, що стоїть за заявами Дональда Трампа про завершення війни, чому у Кремлі нервують через Starlink, чи може Росія піти на нову ескалацію проти Європи та що відбувається з її економікою.

Росія бачить перевагу над країнами НАТО

Кремль, на думку Загороднього, може вважати, що має перевагу над частиною країн НАТО саме завдяки військовому досвіду, отриманому у війні проти України. Насамперед ідеться про новітні технології, до застосування яких союзники можуть бути не готовими.

У них є новітні технології, які вже випробувані в Україні, до чого ані країни Балтії, ані Польща, ані інші країни НАТО взагалі не готові,

– пояснив Загородній.

Можливу атаку Росія могла б використати не лише у військових цілях, а й для тиску на ключові європейські країни. Москва, як вважає політтехнолог, може спробувати змусити їх піти на поступки.

Вони бачать, що просто летять у прірву, а вискочити звідти – тільки таким чином: напасти на Європу,

– сказав він.

Російська економіка опинилася під дедалі більшим тиском

Потребу поспішати з таким ризикованим сценарієм Загородній пов'язує і зі становищем самої Росії. Він звернув увагу на проєкт російського бюджету на наступний рік, у якому передбачене підвищення податків за багатьма напрямами.

Вони реально в тупіку, економіка йде в колапс. Це видно з проєкту бюджету на наступний рік, де вони піднімають податки майже по всіх позиціях, де тільки можна щось зібрати,

– зазначив політтехнолог.

Водночас українські атаки не припиняються, а схилити Київ до російської версії так званого енергетичного перемир'я Москва не може.

Загородній пояснив можливий розрахунок Кремля: дивіться відео