"Не за нашей спиной": эксперт раскритиковал попытки решить судьбу Европы без нее и Украины

Председатель организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук выступил с заявлением о мирном урегулировании войны. Он назвал абсурдными попытки России и Дональда Трампа исключить ЕС и Украину из переговоров.

Во время беседы в эфире 24 Канала гость обратил внимание на противоречивое поведение Москвы. Агрессор публично заявляет о необходимости создать новую систему безопасности на континенте, однако в то же время категорически отказывается рассматривать саму Европу в качестве стороны переговоров.

Позиция Евросоюза и энергетический шантаж

По словам спикера, европейские государства сейчас трезво оценивают вызовы и твердо стоят на защите Украины. Любые попытки Кремля вернуться на европейский энергетический рынок через отдельных лояльных деятелей обречены на провал, ведь для ЕС энергонезависимость стала принципиальным вопросом суверенитета.

Чтобы говорить об архитектуре безопасности на европейском континенте, не нужно быть очень просвещенным человеком, чтобы понимать, что это нужно делать с теми, кто проживает на этом европейском континенте,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

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Иллюзии относительно быстрых соглашений

Также эксперт критически оценил надежды Дональда Трампа на стремительное прекращение войны и его заявления о возможных переговорах в собственном гольф-клубе. Рыбачук подчеркнул, что подобные форматы не обеспечат прочного мира, потому что реальную безопасность невозможно построить за спиной украинцев и европейских союзников.

Ранее эксперт отмечал, что Кремль пытается втянуть европейцев в бесконечные переговоры после контактов с Вашингтоном, надеясь склонить Киев к капитуляции.