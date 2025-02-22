Такое мнение 24 Каналу озвучила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова. Она подчеркнула, что, в частности, должно увеличиться производство оружия, техники и так далее.

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"Если они будут не только просить, но и диктовать свои условия также. Мы уже видим, что многие страны начинают серьезно увеличивать свои оборонные бюджеты. Соответственно когда мы видим, что акции концерна Rheinmetall растут, то нужно, чтобы росло и производство", – сказала она.

Это приведет к хорошему результату

Ольга Курносова считает, что Европе нужно диктовать свои условия. Также стоит показать, что они готовы готовиться к угрозам и противостояниям самостоятельно. Ведь будущее европейцев не должно зависеть от США.

Поэтому будущее Европы должно быть не в руках США, а самой Европы. Если этот пинок приведет к этому, то это, по моему мнению, скорее, хороший результат, чем плохой,

– предположила политический аналитик.

В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время своего визита в Вашингтон привез сбитый иранский дрон, который российские оккупанты выпустили для убийства украинцев. По словам оппозиционерки, это важно, чтобы Трамп увидел, с кем он пытается договариваться.