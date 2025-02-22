Сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

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О чем говорили Сикорский и Рубио

В начале встречи Рубио и Сикорский пожали руки и сделали совместное фото, но, вопреки традиции, не сделали никаких официальных заявлений. Они также не ответили на вопросы журналистов, в частности относительно того, кого США считают агрессором в войне в Украине.

Отвечая на вопрос о тактике США относительно войны в Украине, Сикорский отметил, что у него "сложилось впечатление, что США заинтересованы в длительном мире".

Относительно возможных гарантий безопасности для Киева, он отметил, что цель заключается в том, чтобы "Украина могла решать свое собственное будущее", добавляет агентство PAP. Кроме того, Сикорский уточнил, что вопрос размещения европейских войск в Украине не поднимался во время его разговора с Рубио.