Повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.

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Про що говорили Сікорський та Рубіо

На початку зустрічі Рубіо та Сікорський потиснули руки та зробили спільне фото, але, всупереч традиції, не зробили жодних офіційних заяв. Вони також не відповіли на питання журналістів, зокрема щодо того, кого США вважають агресором у війні в Україні.

Відповідаючи на запитання про тактику США щодо війни в Україні, Сікорський зазначив, що в нього "склалося враження, що США зацікавлені в тривалому мирі".

Щодо можливих гарантій безпеки для Києва, він зазначив, що мета полягає у тому, щоб "Україна могла вирішувати своє власне майбутнє", додає агентство PAP. Окрім того, Сікорський уточнив, що питання розміщення європейських військ в Україні не піднімалося під час його розмови з Рубіо.