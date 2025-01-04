Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, какая каина еще угрожает Западу в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

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Что это за страна

Присутствие солдат КНДР, которые воюют против Украины, еще больше подчеркнула, как конфликты в одном регионе имеют последствия для наций в других частях мира. Блинкен также подчеркнул, что китайские группировки все еще поставляют России важное оборудование, чтобы помочь ей восстановить базу оборонной промышленности.

Это ...весомое доказательство для европейцев, что самая большая угроза их безопасности ...к сожалению, частично обусловлена вкладами стран, которые находятся на полпути мира в Индо-Тихоокеанском регионе,

– пояснил он.

Ранее Блинкен неоднократно критиковал Китай за то, что он позволил компаниям отправлять в Россию товары двойного назначения. Торговля не прекращается.

В то же время Блинкен сказал, что Китай также утверждает, что хочет помочь установить мир в Украине. Кроме этого, Китай прекрасно понимает беспокойство многих стран, которые ввели санкции против компании этого государства.