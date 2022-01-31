Безопасность и экономика: в Раде рассказали, чем займутся в первую очередь
Источник:пресс-служба "Слуги народа"
Девятый созыв парламента начнет 7 сессию уже 1 февраля. Главными направлениями работы станут безопасность и экономика.
Об этом на согласительном совете рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Он отметил, что шаги от парламента требуют сферы, которые касаются безопасности и пандемии.
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"Мы должны двигаться и по системным вопросам: реформа СБУ и другие законопроекты из пакета "натовских реформ". Второе направление – это экономика. Надо работать над пакетом законопроектов об экономическом паспорте, возможно, над налоговой реформой", – подчеркнул он.
Также Корниенко отметил, что третье направление – это все другие реформы, которые давно актуальны. Речь идет о продолжении децентрализации, доработке медицинской и пенсионной реформ.
Корниенко о календарном плане
Первый вице-спикер призвал отбросить политические спекуляции вокруг изменений в календарный план работы парламента во время 7 сессии.
Календарный план – это постановление, а не закон. И мы только за прошлую сессию его несколько раз меняли. Если нам надо будет срочно голосовать много важных законопроектов, конечно, мы сможем легко внести изменения в календарный план.
Как отметил политик, календарный план работы парламента изменили в начале февраля из-за сложной ситуации с COVID-19 среди работников аппарата ВР и народных депутатов.
За весь период пандемии не было таких цифр по заболеваемости ни в аппарате, ни среди депутатов. Мы должны с этим считаться и, конечно, свою работу перестраивать,
– заявил он.
Верховная Рада: важные новости
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