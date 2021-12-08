Безопасность и упрощение поездок: Киев и Лондон договорились о сотрудничестве на 2022 год
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс обсудили пути укрепления сотрудничества между официальными Киевом и Лондоном в 2022 году. Темой разговора стало усиление торговых связей.
Пресс-служба МИД Украины сообщила, что разговор состоялся во время подготовительного заседания Стратегического диалога 8 декабря 2021 года. Великобритания подтверждает непреклонную поддержку евроатлантического пути Украины.
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При поддержке Великобритании Украина будет осуществлять комплексные внутренние реформы. Их целью является укрепление устойчивости, привлечение новых инвестиций и процветание украинского общества.
Мы продолжим налаживать сотрудничество для упрощения путешествий граждан и, при наличии соответствующих условий, будем делать постепенные шаги по упрощению режима поездок между нашими странами,
– говорится в сообщении.
Кулеба и Трасс обсудили следующие темы
- Оборона и безопасность. Страны будут работать над укреплением безопасности Украины. В частности, в повестке дня – возможность дополнительной поддержки Великобританией Украины для осуществления реформ в сфере обороны. А также максимальное использование преимуществ статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.
- Конфликт и стабилизацию. Великобритания будет совместно с Украиной работать над повышением устойчивости украинской стороны в противостоянии российской агрессии на Донбассе. Великобритания поддерживает цели Крымской платформы.
- Культура и международные связи. В 2022 году страны проведут культурные сезоны. Их программа будет включать ряд мероприятий в театральной, изобразительной, издательской, музыкальной и кинематографической сферах.
- Приоритетными темами стали торговля, изменение климата и энергетическая безопасность.
Великобритания выделит миллиард фунтов
- Владимир Зеленский 8 декабря сообщил, что Великобритания выделит миллиард фунтов в поддержку Украины.
- Теперь общая сумма британской поддержки для Украины – 3,5 миллиарда фунтов.
- Украинский лидер подчеркнул, что увеличение финансовой поддержки Украины является результатом переговоров с Борисом Джонсоном.
- Выделенную сумму направят на инвестиции, торговлю и безопасность Украины.
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