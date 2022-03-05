Безопасные территории – позвоночник экономики, – Притула обратился к жителям Западной Украины
Западные области Украины являются основой для экономики всего государства. Поэтому жители этого региона должны продолжать работу.
По возможности, украинцы должны защищать государство, людей и волонтерить. Об этом в эфире 24 канала сказал волонтер, украинский телеведущий и блогер Сергей Притула.
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"Многие люди из Западной Украины ушли в тероборону. Однако не нужно забывать, что безопасные территории – это позвоночник нашей экономики сейчас", – подчеркнул Притула.
Притула обратился к жителям Западной Украины: смотрите видео
Украина нуждается в поддержке
По его словам, государство нуждается в деньгах, налогах, поддержке. Поэтому все, у кого есть возможность работать, пусть обязательно работают.
Все, кто имеет возможность защищать страну, пусть ее защищают. Все, кто имеют возможность позаботиться о стариках и детях – пусть это делают,
– сказал Притула.
Он отметил, что у Украины есть невероятные люди. "Я в восторге от них и низко опускаю голову перед каждым украинцем, который сейчас что-то делает", – добавил Притула.
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