Безработных в Украине будут привлекать к общественным работам

Правительство запускает реформу всей сферы занятости. Кабмин утвердит документ, согласно которому безработные украинцы будут привлекаться к общественно полезным работам.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 21 июня. 24 канал передает детали.

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Безработные украинцы будут привлечены к общественным работам

Денис Шмыгаль отметил, что в условиях полномасштабной войны Украине необходимо мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами. Это касается и организации работы в тылу.

Поэтому правительство утвердит документ, согласно которому официально зарегистрированные безработные украинцы будут привлекаться к общественно полезным работам. Речь идет о полноправных гражданах, которые в течение 30 дней не трудоустроены.

Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе – будут определять местные власти,

– объяснил Шмыгаль.

Премьер-министр уточнил, что этот труд, конечно же, будет оплачиваться. Государство будет выплачивать каждому привлеченному к полезному общественному делу заработную плату в размере законодательно установленной "минималки".

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К слову, таким образом, правительство фактически устраняет возможность, когда люди получали государственные выплаты по безработице и отказывались от предложенной центром занятости вакансии.

В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта,

– подчеркнул Шмыгаль.

Следует отметить, что по согласованному Кабмином документу, статус и выплаты по безработице отныне будут так же утрачиваться, если человек находится за границей больше 30 дней во время действия военного положения.

Премьер-министр Украины в конце своей речи добавил, что задача правительства сегодня проста и понятна – каждый должен работать на победу, а для этого нужно консолидировать все возможные ресурсы.

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