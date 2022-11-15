Безумные потери врага в Горловке: сколько еще российских офицеров уничтожили наши воины
Украинские защитники наносят врагу безумных потерь. В частности, в Горловке Донецкой области наши воины атаковали пункт управления российских захватчиков.
В результате точного удара в Горловке уничтожили около 15 офицеров и много техники врага. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
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Детальнее о потерях врага в Горловке
Череватый отметил, что украинские воины ликвидировали около полутора десятков российских офицеров. Кроме того, уничтожили:
- 7 автомобилей,
- 3 бронированные тягачи,
- две пушки МТ-12 "Рапира".
Фактически ежесуточно мы пытаемся уничтожать либо скопление врага, либо его техники, командные пункты, а также склады с боеприпасами. И это ощущается по динамике тех же атак врага,
– подчеркнул представитель Восточной группировки войск.
Наши защитники все больше осваивают высокоточное оружие, предоставленное международными партнерами. Череватый подчеркнул, что это помогает достаточно точечно и качественно поражать как командные пункты, так и составы с вооружением и логистику российской армии.
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Где находится Горловка: смотрите на карте
Украинские защитники уже уничтожили более 82 000 кафиров
Утром 15 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что наши воины уже уничтожили по меньшей мере 82 080 кафиров . Только за минувшие сутки ликвидировали 710 бойцов.
Кроме того, у российских захватчиков колоссальные потери в технике. В частности, с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили:
- танков – 2861 единицу,
- боевых бронированных машин – 5773 единицы,
- артиллерийских систем – 1850 единиц,
- РСЗО – 393 единицы,
- средства ПВО – 208 единиц,
- самолетов – 278 единиц,
- вертолетов – 261 единица,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 единиц,
- крылатые ракеты – 399 единиц,
- корабли и катера – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4351 единица,
- специальная техника – 160 единиц.
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