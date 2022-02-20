Безусловно, Украина изменилась, – Вакарчук рассказал, имеем ли сейчас то, за что стоял Майдан

Святослав Вакарчук считает, что после Майдана наше государство изменилось к лучшему. По его словам, политики оглядываются на Революцию Достоинства и помнят о ней.

Исполнитель отметил, что пока история показывает, что эту "прививку" украинское общество получило. Об этом он рассказал в интервью журналистам 24 канала в рамках проекта "Баррикады Достоинства".

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Певец объяснил: "Ощущение того, что общество и народ как понятие – основополагающий источник власти, в конце концов, и в Украине появилось. И политики оглядываются на Майдан, помнят о нем".

Я думаю, что, безусловно, Украина изменилась. И изменилась к лучшему, потому что в страшном сне мне не может присниться теперь, что кто-то позволит на Майдане бить студентов или, не дай Бог, открывать огонь из оружия по мирным протестующим,

– сказал Святослав Вакарчук.

В то же время, украинский исполнитель указал, что каждый день что-то меняется. Ведь, "если сравнить то, что было во времена, когда мы родились, и то, что сейчас – это абсолютно две разные страны".

"И, безусловно, в большинстве все изменилось к лучшему. Но есть вещи, которые хочется менять быстрее, и мне тоже хотелось бы, чтобы они менялись быстрее. К сожалению, так не происходит", – добавил он.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады Достоинства", в котором напоминает о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспоминаем избиения студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, мятежный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы и другие люди, причастные к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

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