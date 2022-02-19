О том, как начинался Майдан, о Революции Достоинства, о кровавом избиении студентов и о том, когда наконец закончится война, – рассказал Святослав Вакарчук в рамках проекта "Баррикады достоинства" на 24 канале.
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О легендарном концерте 2013 года
Святослав, мы помним легендарный концерт на Майдане 15 декабря 2013 года. Как так случилось, что вы оказались тогда на сцене еще и в старом составе?
С одной стороны, это такая долгая история, ведь так случилось, что "Океан Эльзы" всегда был на острие каких-то "майданных событий", и в 2004 году, и в конце концов все мы выходили на Майдан и до концерта. Особенно после того, как произошло это ужасное избиение студентов. Я с первого дня был здесь, как и многие другие члены нашей команды.
Но затем 10 декабря состоялась первая попытка штурма Майдана. И я помню, что буквально ночью приехал со своей семьей защищать Майдан. Мы приехали со стороны Прорезной. И по не странному стечению обстоятельств, я даю вам интервью именно в том месте, где я провел, пожалуй, большую часть ночи (на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве – 24 канал).
Тут были баррикады, стояла самооборона, сверху уже стоял Беркут. Они давили, а мы всю ночь старались сделать так, чтобы все было хорошо.
Святослав Вакарчук на месте первых событий 8 лет спустя / Фото 24 канала, Валентина Полищук
Моя роль, как часто бывает в таких важных случаях, сводилась больше к идеологической. Потому что я, во-первых, помогал очень многим людям найти друг друга, как-то подбадривал. Плюс, было большое количество иностранных и украинских СМИ, они буквально здесь все бегали, мы давали интервью.
"Важные вещи объединяют"
А потом утром, возле сцены, когда на тот момент все закончилось хорошо, мы поняли, что штурма Майдана уже не будет, его предотвратили.
Я случайно встретил Пашу Гудимова, моего бывшего коллегу по группе. С ним, в принципе, на тот момент у меня не было очень сильных отношений, мы разошлись 8 или 9 лет назад. И это была такая случайная встреча, но мы встретились там, потому что оба пришли на Майдан его защищать.
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И это был очень трогательный момент. Мы обнялись. И я сказал тогда фразу: "Важные вещи объединяют". Буквально там у нас родилась идея сделать выступление.
До того нас приглашали выступать, но я понимал, что просто выступать как музыкант на Майдане, в этом нет большой идеи, или я бы сказал – цели. Тогда сразу родилась идея сделать концерт, собрать старую группу, чтобы показать, что независимо от того, как сложились наши обстоятельства – во время этих событий мы все вместе, они объединяют.
Вакарчук отмечает ,что "важные вещи объединяют" / Фото 24 канала, Валентина Полищук
И было два важных момента: мы играли старым составом, все вместе были здесь на Майдане. И второй очень важный момент, это то, что мы таки поставили условие, что надо привлечь людей с разными политическими взглядами.
Вы помните, что из разных городов, особенно с востока Украины свозили на Европейскую площадь людей на митинги, которые потом получили название "Антимайдан". Мы прекрасно понимали, что большое количество поклонников нашей музыки есть там. Для нас было важно, чтобы они тоже могли прийти и мы смогли как-то объединить их, показать, что мы все вместе. Что мы те самые люди.
И тогда комендатура Майдана специально здесь выделила место, и несколько тысяч человек санкционированно пришли и слушали наш концерт. Он проходил под названием "важные вещи объединяют".
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Мне лично было принципиально важно, чтобы украинцы как нация учились отличать важное от второстепенного и не размениваться на мелочи, а помнили, что есть основополагающие вещи и за них мы все должны быть как один. Это для меня было очень важно.
О шоубизе после Майдана
Майдан поделил путь украинского шоубиза на до и после. Многие артисты после него уехали в страну-агрессор, кто-то остался здесь и продолжил выступать, никогда не давал концертов в России. Однако сейчас эти артисты начинают возвращаться. Почему так происходит? Почему зритель это воспринимает?
Вы знаете, это неблагодарное дело – оценивать. В Библии написано "не суди и не судим будешь". Я стараюсь не оценивать поступки коллег или других людей. Я стараюсь поступать так, как говорит мне моя совесть.
Наша команда не имела никаких сомнений относительно того, как должны поступить мы. Вы хорошо знаете, что мы были, пожалуй, самым гастролирующим артистом в России. С 2014 года мы там не выступаем по понятным причинам. А кто делает другие выборы – пусть это останется их выбором.
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Это должны оценивать собственно зрители и слушатели. За исключением тех случаев, когда то или иное лицо нарушает законы Украины, тогда это должны оценивать правоохранительные органы.
О свободе и достоинстве в творчестве
Многие Ваши старые песни тогда приобрели новые смыслы. Как вообще такие события в стране влияют на творчество? Проявляются ли как-то свобода и достоинство в музыке?
Это слишком пафосно оценивать с точки зрения лозунгов, даже такого важного, как творчество. Творчество не сводится к тому, чтобы написать песню о свободе или о достоинстве. Творчество - это сама по себе свобода и достоинство. Сам по себе творческий человек не может жить в клетке прежде всего в духовной, в той, в которой его личность перестает быть личностью.
Поэтому ты пишешь о том, о чем не можешь не писать. В конце концов, у меня так всегда и происходило. Бывают периоды, когда ты пишешь вещи созвучные с тем, о чем думает все общество. Бывают и такие, когда пишешь о чем-то очень индивидуальном.
Ни один человек не может быть перманентным революционером, и ни один человек не может быть перманентным декадентом, мне кажется.
Потому что у каждого из нас бывают разные периоды. Есть те, когда ты не можешь не выйти на Майдан, а есть те – когда ты хочешь остаться наедине со своими мыслями. Есть периоды, когда хочешь побыть с любимым человеком и убежать от всего мира. Есть периоды, когда хочешь поделиться своим счастьем со всем миром. Есть периоды, когда ты можешь показать свою силу и свою командность. Это мозаика, это жизнь. Оно по-разному складывается.
Святослав Вакарчук / Фото 24 канала, Валентина Полищук
А что вообще означает свобода и достоинство, если не в творчестве, то в украинском понимании, почему нам надо за это бороться?
Мне кажется, что слова, имеющие такое философское значение, их очень сложно обозначать. Мы можем с вами спорить 2 часа о том, что это такое и никогда не договориться.
Я скажу, что это для меня.
Для меня достоинство формулируется очень просто. Это когда ты не лучше других, и когда ты не хуже других. И все. При чем это должно проявляться не в каких-то материальных или жизненных вопросах, но прежде всего по отношению к человеку.
На своих встречах со студентами часто они меня об этом спрашивали. Я говорил: представьте себе сидящего на улице нищего, которого жизнь поставила в такую ситуацию. Вы встречаете сперва его, а через час вы встречаете, не знаю, президента своей страны. Вы должны и к одному, и к другому относиться совершенно одинаково – как к человеку.
А проявляется ли достоинство в хороших зарплатах, условиях жизни?
Безусловно. Достоинство это когда ты относишься к другим людям, как хотел бы, чтобы они относились к тебе. И безусловно власть, правительство, все, от кого так или иначе зависит улучшение благосостояния людей – должны относиться к тем людям так же.
Но это слова, а на практике все происходит гораздо сложнее. Потому что правительство – это всего-навсего нанятые нами менеджеры, а мы такие, какие мы есть. Потому что не все порой зависит от конкретных людей, есть конъюнктура, которая складывается. Есть вещи, которые не подвластны никому.
Вакарчук рассказал, в чем для него проявляется достоинство / Фото 24 канала, Валентина Полищук
Вместе с тем, очень часто те, кто должны заботиться о нашем благосостоянии – прежде всего занимаются своим. Это тоже природа человека. А мы как сознательные граждане должны об этом помнить и их hold accountable (привлекать к ответственности – 24 канал). Они должны понимать, что будут отвечать перед нами, как перед людьми, которые дали им эти мандаты. Это важно. И это ежедневная работа каждого из нас.
Демократия имеет плюсы и минусы. Минусы – над ней должен работать каждый человек.
А имеем ли сейчас то, за что стоял Майдан и гибли Герои Небесной сотни?
Я понимаю этот вопрос. Я думаю, что безусловно Украина изменилась. И изменилась к лучшему, потому что в страшном сне мне не может присниться, что кто-то позволит на Майдане бить студентов, или, не дай Бог, открывать огонь из оружия по мирным протестующим.
Мне кажется, и хочется в это верить, что пока история показывает, что эту "прививку" украинское общество получило. Ощущение того, что общество и народ как понятие являются основополагающим источником власти в конце концов и в Украине появилось. И политики оглядываются на Майдан, помнят о нем.
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Вместе с тем, мы когда говорим, что вот, ничего не изменилось к лучшему в экономическом плане. Но изменилось, с каждым днем что-то меняется. Просто, если сравнить то, что было во времена, когда вы родились и то, что сейчас – это абсолютно две разные страны. И определенно в большинстве все изменилось к лучшему. Но есть вещи, которые хочется менять быстрее, и мне тоже бы хотелось, чтобы они менялись быстрее. К сожалению, так не происходит.
"Миллион людей выходит на улицу по зову сердца"
Вы были участником обоих Майданов. Если вдруг что-то в стране случится, готовы ли украинцы к третьему?
Я считаю, что не надо навевать майданы. Сейчас не время говорить о майданах. Сейчас время объединяться внутри страны всем и не спорить здесь. Но думаю, что настоящая демократия – это когда общество всегда готово к майданам, если чувствует, что это тот единственный способ, с которым можно идти дальше вперед.
О чем это было бы?
Я думаю, что и первый, и второй Майдан – были на самом деле о свободе и о достоинстве. Они не были о конкретных законах, или о борьбе политиков одних с другими. Это были Майданы, когда сердце заставляло людей выходить.
Я хорошо это помню. Помню, что все очень боялись, чтобы это не стало политизированным и сам Майдан никогда не был политизированным. Так не работает. Миллион человек не выйдет на улицу просто из-за каких-то лозунгов. Миллион человек выходит на улицу по зову сердца. Это всегда так происходит.
Что вам больше всего запомнилось из тех событий?
Из положительного, это концерт, о котором мы говорили. Это был очень знаковый день.
А из негативного, безусловно, больше всего запомнились дни расстрела, особенно 20-е число, когда я так или иначе присутствовал на этих событиях, не в буквальном смысле здесь, но я очень много озаботился тем, чтобы остановился огонь и мы делали все эти попытки в Верховной Раде. Я хорошо это помню как обычный активист. Для меня это такой день, когда все поделилось на "до" и "после".
И следующий день, когда здесь под "Плине кача" несли гробы с погибшими. Это просто невозможно было забыть.
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"Ключи от окончания войны не в Украине"
Война в Украине до сих пор продолжается, что теоретически могло бы ее завершить?
Ключи от завершения войны находятся не в Украине. Мы это прекрасно знаем. Не будем фантазировать на эту тему.
Она может быть закончена в один день, но если украинцы будут сильными, если мы будем показывать свою волю к победе и к тому, чтобы война заканчивалась, так, как это нужно для Украины, и мы будем стоять твердо, то рано или поздно она закончится. Я в этом уверен.