О том, как начинался Майдан, о Революции Достоинства, о кровавом избиении студентов и о том, когда наконец закончится война, – рассказал Святослав Вакарчук в рамках проекта "Баррикады достоинства" на 24 канале.

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О легендарном концерте 2013 года

Святослав, мы помним легендарный концерт на Майдане 15 декабря 2013 года. Как так случилось, что вы оказались тогда на сцене еще и в старом составе?

С одной стороны, это такая долгая история, ведь так случилось, что "Океан Эльзы" всегда был на острие каких-то "майданных событий", и в 2004 году, и в конце концов все мы выходили на Майдан и до концерта. Особенно после того, как произошло это ужасное избиение студентов. Я с первого дня был здесь, как и многие другие члены нашей команды.

Но затем 10 декабря состоялась первая попытка штурма Майдана. И я помню, что буквально ночью приехал со своей семьей защищать Майдан. Мы приехали со стороны Прорезной. И по не странному стечению обстоятельств, я даю вам интервью именно в том месте, где я провел, пожалуй, большую часть ночи (на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве – 24 канал).

Тут были баррикады, стояла самооборона, сверху уже стоял Беркут. Они давили, а мы всю ночь старались сделать так, чтобы все было хорошо.

Святослав Вакарчук на месте первых событий 8 лет спустя / Фото 24 канала, Валентина Полищук

Моя роль, как часто бывает в таких важных случаях, сводилась больше к идеологической. Потому что я, во-первых, помогал очень многим людям найти друг друга, как-то подбадривал. Плюс, было большое количество иностранных и украинских СМИ, они буквально здесь все бегали, мы давали интервью.

"Важные вещи объединяют"

А потом утром, возле сцены, когда на тот момент все закончилось хорошо, мы поняли, что штурма Майдана уже не будет, его предотвратили.

Я случайно встретил Пашу Гудимова, моего бывшего коллегу по группе. С ним, в принципе, на тот момент у меня не было очень сильных отношений, мы разошлись 8 или 9 лет назад. И это была такая случайная встреча, но мы встретились там, потому что оба пришли на Майдан его защищать.

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И это был очень трогательный момент. Мы обнялись. И я сказал тогда фразу: "Важные вещи объединяют". Буквально там у нас родилась идея сделать выступление.

До того нас приглашали выступать, но я понимал, что просто выступать как музыкант на Майдане, в этом нет большой идеи, или я бы сказал – цели. Тогда сразу родилась идея сделать концерт, собрать старую группу, чтобы показать, что независимо от того, как сложились наши обстоятельства – во время этих событий мы все вместе, они объединяют.

Вакарчук отмечает ,что "важные вещи объединяют" / Фото 24 канала, Валентина Полищук

И было два важных момента: мы играли старым составом, все вместе были здесь на Майдане. И второй очень важный момент, это то, что мы таки поставили условие, что надо привлечь людей с разными политическими взглядами.

Вы помните, что из разных городов, особенно с востока Украины свозили на Европейскую площадь людей на митинги, которые потом получили название "Антимайдан". Мы прекрасно понимали, что большое количество поклонников нашей музыки есть там. Для нас было важно, чтобы они тоже могли прийти и мы смогли как-то объединить их, показать, что мы все вместе. Что мы те самые люди.

И тогда комендатура Майдана специально здесь выделила место, и несколько тысяч человек санкционированно пришли и слушали наш концерт. Он проходил под названием "важные вещи объединяют".

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Мне лично было принципиально важно, чтобы украинцы как нация учились отличать важное от второстепенного и не размениваться на мелочи, а помнили, что есть основополагающие вещи и за них мы все должны быть как один. Это для меня было очень важно.

О шоубизе после Майдана

Майдан поделил путь украинского шоубиза на до и после. Многие артисты после него уехали в страну-агрессор, кто-то остался здесь и продолжил выступать, никогда не давал концертов в России. Однако сейчас эти артисты начинают возвращаться. Почему так происходит? Почему зритель это воспринимает?

Вы знаете, это неблагодарное дело – оценивать. В Библии написано "не суди и не судим будешь". Я стараюсь не оценивать поступки коллег или других людей. Я стараюсь поступать так, как говорит мне моя совесть.

Наша команда не имела никаких сомнений относительно того, как должны поступить мы. Вы хорошо знаете, что мы были, пожалуй, самым гастролирующим артистом в России. С 2014 года мы там не выступаем по понятным причинам. А кто делает другие выборы – пусть это останется их выбором.

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Это должны оценивать собственно зрители и слушатели. За исключением тех случаев, когда то или иное лицо нарушает законы Украины, тогда это должны оценивать правоохранительные органы.

О свободе и достоинстве в творчестве