Об этом 24 Каналу сказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, противник начинает "щупать" другие направления и пытается оттягивать наши войска. Это касается Купянского и Сватовского направления, и, в частности, Кременной.

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Две недели назад в Купянском направлении враг штурмовал нас четыре или пять дней подряд. Существенных успехов не добился, понес тяжелые потери как в регулярных подразделениях, так и в подразделениях "Шторм Z", в бронированной технике и артиллеристских средствах,

– заявил военный.

После неудачных попыток штурма россияне провели перегруппировку, и на коротких отрезках фронта пытались повторять ударно-штурмовые действия, но безуспешно. "Можно с уверенностью сказать, что силы обороны полностью держат Купянское направление, инициатива на нашей стороне", – заверил Юрий Федоренко.

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Враг осознал опасность

Россияне четко осознают, что за последние 6 – 9 месяцев войско ковалось мощными быстрыми темпами, как внутри нашего государства, так и за рубежом. Украина накопила соответствующий потенциал для того, чтобы провести ударно-штурмовые действия, войти в глубину оперативного пространства противника и занять необходимые плацдармы для дальнейшего развития деоккупационных действий и полного освобождения наших территорий, пояснил командир роты.

"Именно поэтому последние восемь месяцев оккупанты активно строят линии обороны, в частности, вокруг ключевых городов и логистических центров заминировали всю территорию, пытаются максимально снизить концентрацию наших подразделений на том или ином направлении, но, несмотря на это, наша стальная пехота достаточно эффективно двигается вперед", - добавил. он.

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