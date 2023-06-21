Про це 24 Каналу сказав командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, противник починає "щупати" інші напрямки та намагається відтягувати наші війська. Це стосується Куп’янського та Сватівського напрямку, і, зокрема, Кремінної.

Дивіться також На Півдні ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах, – у Генштабі доповіли про ситуацію на фронтах

Два тижні тому на Куп’янському напрямку ворог штурмував нас чотири чи п’ять днів підряд. Суттєвих успіхів не досяг, поніс важкі втрати як в регулярних підрозділах, так і у підрозділах "Штурм Z", у броньованій техніці та артилеристських засобах,

– заявив військовий.

Після невдалих спроб штурму росіяни провели перегрупування, і на коротких відрізках фронту намагалися повторювати ударно-штурмові дії, але безуспішно. "Можна з упевненістю сказати, що сили оборони повністю тримають Куп’янський напрямок, ініціатива на нашому боці", – запевнив Юрій Федоренко.

Боєць ЗСУ розказав про тактику росіян на Куп'янському напрямку: дивитись відео

Ворог усвідомив небезпеку

Росіяни чітко усвідомлюють, що за останні 6 – 9 місяців військо кувалося потужними швидкими темпами, як всередині нашої держави, так і за кордоном. Україна накопичила відповідний потенціал для того, щоб провести ударно-штурмові дії, зайти в глибину оперативного простору противника та зайняти необхідні плацдарми для подальшого розвитку деокупаційних дій і повного звільнення наших територій, пояснив командир роти.

"Саме тому останні вісім місяців окупанти активно будують лінії оборони, навколо ключових міст та логістичних центрів замінували усю територію, намагаються максимально знизити концентрацію наших підрозділів на тому чи іншому напрямку, але, попри це, наша сталева піхота достатньо ефективно рухається вперед", – додав він.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ