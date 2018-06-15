Безвизовый режим с Украиной еще может быть приостановлен

Наши зарубежные партнеры недовольны махинациями с выдачей украинских паспортов иностранцам. Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для 24 Канала.

Автор отмечает: принятие закона об Антикоррупционном суде нивелировало большинство угроз, которые касались приостановки безвизового режима с Украиной.

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Однако самим лишь Антикоррупционным судом дело не ограничивается. ЕС продолжает ожидать от нас отмены требования относительно электронного декларирования доходов представителями гражданского общества, которые борются с коррупцией. Этот вопрос не решен до сих пор, о чем недавно говорила Людмила Денисова, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Есть и другие нюансы. Они не влияют непосредственно на вопрос безвиза, однако являются показательными в контексте доверия Европы к Украине. В начале года на сайте "Нового времени" было опубликовано интервью с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Речь шла о перспективе визовой либерализации с этой страной, которую госпожа Гоф отвергла как пока нереалистичную. Британцам очень не понравилось, что существует возможность незаконного получения паспорта гражданина Украины – говоря об этом, Гоф имеет в виду покушение на Амину Окуеву и Адама Осмаева, совершенное человеком именно с таким – "незаконным" – паспортом.

Мы теперь ждем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищенный и безопасный,

– подытожила посол.

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Тот же вопрос поднимала и ее коллега – посол Франции Изабель Дюмон, которая тоже обеспокоена возможностью гражданам третьих стран получить паспорт Украины (речь идет о деле Дины Пимаховой – экс-замглавы Миграционной службы, которая рассказывала агенту НАБУ о схеме оформления украинского паспорта путем подделки ДНК-экспертизы). "Мы особенно внимательно следим за развитием этой ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима", – предостерегла Дюмон.

Предупреждение от Дюмон прозвучало еще в декабре 2017-го, но по состоянию на сейчас дело о незаконной выдаче паспортов так и не сдвинулось с места. Прокуратура продолжает докладывать о продолжении расследования, а что касается главной фигурантки, то Пимаховой только 25 мая сообщили о подозрении в получении взятки.

А значит намек Изабель Дюмон на возможную потерю Украиной безвизового режима можно все еще считать актуальным. Хотя нынешнее руководство Государственной миграционной службы так не считает. Первый замглавы Службы Василий Серватюк отмечает по этому поводу следующее:

Оценка наших коллег из ЕС единодушна – угрозы от граждан Украины на сегодняшний день отсутствуют. Реальных угроз даже относительно поднятия вопроса о том, чтобы пересмотреть условия безвизового режима, на сегодня не существует.

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