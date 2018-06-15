20:58
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Безвізовий режим з Україною ще може бути призупинений

2219
Безвіз для України можуть призупинити
Безвіз для України можуть призупинити / Фото із відкритих джерел

Наші закордонні партнери незадоволені махінаціями з видачею українських паспортів іноземцям. Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для 24 каналу.

Авторка відзначає: ухвалення закону про Антикорупційний суд нівелювало більшість загроз, що стосувалися призупинення безвізового режиму з Україною.

Читайте також: У МЗС назвали ближню країну колишнього СРСР, яка значно випереджає Україну

Проте самим лише Антикорупційним судом справа не обмежується. ЄС продовжує очікувати від нас скасування вимоги щодо електронного декларування доходів представниками громадянського суспільства, які борються з корупцією. Це питання не вирішено досі, про що нещодавно говорила Людмила Денісова, Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Є й інші нюанси. Вони не впливають безпосередньо на питання безвізу, однак є показовими в контексті довіри Європи до України. На початку року на сайті "Нового времени" було опубліковане інтерв’ю з послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Йшлося про перспективу візової лібералізації з цією країною, котру пані Гоф відкинула як поки нереалістичну. Британцям дуже не сподобалося, що існує можливість незаконного отримання паспорта громадянина України – говорячи про це, Гоф має на увазі замах на Аміну Окуеву та Адама Осмаєва, скоєний людиною із саме таким – "незаконним" – паспортом.

Ми тепер чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний,
– підсумувала посол.

Читайте також: У Канаді розповіли, чи спростять візовий режим з Україною

Те саме питання піднімала і її колега – посол Франції Ізабель Дюмон, яка також занепокоєна можливістю громадянам третіх країн отримати паспорт України (йдеться про справу Діни Пімахової – екс-заступниці голови Міграційної служби, яка розповідала агенту НАБУ про схему оформлення українського паспорту шляхом підробки ДНК-експертизи). "Ми особливо уважно стежимо за розвитком цієї ситуації. І якщо наші підозри підтвердяться, це матиме дуже важливе значення з точки зору безвізового режиму", – застерегла Дюмон.

Попередження від Дюмон прозвучало ще у грудні 2017-го, але станом на зараз справа про незаконну видачу паспортів так і не зрушила з місця. Прокуратура продовжує доповідати про продовження розслідування, а щодо головної фігурантки, то Пімаховій лише 25 травня повідомили про підозру в отриманні хабара.

А відтак натяк Ізабель Дюмон на можливу втрату Україною безвізового режиму можна все ще вважати актуальним. Хоча нинішнє керівництво Державної міграційної служби так не вважає. Перший заступник голови Служби Василь Серватюк зазначає з цього приводу таке:

Оцінка наших колег з ЄС одностайна – загрози від громадян України на сьогоднішній день відсутні. Реальних загроз навіть щодо порушення питання про те, щоб переглянути умови безвізового режиму, на сьогодні не існує.

Більше дізнайтеся з публікації: Рік безвізу: чи збережеться статус кво?

Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
сьогодні, 19:00 Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
Яніна Ткачук 340
Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
сьогодні, 18:01 Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
5124
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сьогодні, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 1934
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сьогодні, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 657
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сьогодні, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 1265
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук