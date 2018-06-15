Безвізовий режим з Україною ще може бути призупинений

Наші закордонні партнери незадоволені махінаціями з видачею українських паспортів іноземцям. Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для 24 каналу.

Авторка відзначає: ухвалення закону про Антикорупційний суд нівелювало більшість загроз, що стосувалися призупинення безвізового режиму з Україною.

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Проте самим лише Антикорупційним судом справа не обмежується. ЄС продовжує очікувати від нас скасування вимоги щодо електронного декларування доходів представниками громадянського суспільства, які борються з корупцією. Це питання не вирішено досі, про що нещодавно говорила Людмила Денісова, Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Є й інші нюанси. Вони не впливають безпосередньо на питання безвізу, однак є показовими в контексті довіри Європи до України. На початку року на сайті "Нового времени" було опубліковане інтерв’ю з послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Йшлося про перспективу візової лібералізації з цією країною, котру пані Гоф відкинула як поки нереалістичну. Британцям дуже не сподобалося, що існує можливість незаконного отримання паспорта громадянина України – говорячи про це, Гоф має на увазі замах на Аміну Окуеву та Адама Осмаєва, скоєний людиною із саме таким – "незаконним" – паспортом.

Ми тепер чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний,

– підсумувала посол.

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Те саме питання піднімала і її колега – посол Франції Ізабель Дюмон, яка також занепокоєна можливістю громадянам третіх країн отримати паспорт України (йдеться про справу Діни Пімахової – екс-заступниці голови Міграційної служби, яка розповідала агенту НАБУ про схему оформлення українського паспорту шляхом підробки ДНК-експертизи). "Ми особливо уважно стежимо за розвитком цієї ситуації. І якщо наші підозри підтвердяться, це матиме дуже важливе значення з точки зору безвізового режиму", – застерегла Дюмон.

Попередження від Дюмон прозвучало ще у грудні 2017-го, але станом на зараз справа про незаконну видачу паспортів так і не зрушила з місця. Прокуратура продовжує доповідати про продовження розслідування, а щодо головної фігурантки, то Пімаховій лише 25 травня повідомили про підозру в отриманні хабара.

А відтак натяк Ізабель Дюмон на можливу втрату Україною безвізового режиму можна все ще вважати актуальним. Хоча нинішнє керівництво Державної міграційної служби так не вважає. Перший заступник голови Служби Василь Серватюк зазначає з цього приводу таке:

Оцінка наших колег з ЄС одностайна – загрози від громадян України на сьогоднішній день відсутні. Реальних загроз навіть щодо порушення питання про те, щоб переглянути умови безвізового режиму, на сьогодні не існує.

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