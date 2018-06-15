Рік безвізу: чи збережеться статус кво?

11 червня президент Петро Порошенко присвятив "дню народження" безвізового режиму відразу кілька твітів.

В одному з них йдеться про те, що "перша річниця дії безвізу – це відповідь усім "зрадофілам", які запевняли, що нам його ніколи і не дадуть. Цифра у більше 555 тисяч подорожей чудово демонструє, що ми впоралися!", – радіє глава держави.

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В іншому твіті Порошенко інформує, що "в цей історичний день" він підписує закон "Про Вищий антикорупційний суд". "Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні!", – підсумовує президент.



Президент Порошенко зазначив у Твіттері, що перша річниця безвізу втерла ніс усім "зрадофілам".

Забігаючи наперед, відзначимо, що створення Антикорупційного суду було тією негласною вимогою, дотримання котрої мало зберегти для України безвізовий режим. В протилежному випадку західні партнери натякали на втрату такої можливості. Ця небезпека минула, але інші чинники, все ще здатні слугувати загрозою безвізовому режиму, залишилися. Але про них – трохи згодом. Поки що – цифри та факти, дотичні до дати.

Ми здобули

Отже, перспектива безвізу припала українцям до смаку. З моменту запровадження біометричних закордонних паспортів (а це було в січні 2015 року) в Україні оформлено близько 8,8 мільйона таких документів. Зайве, вочевидь, нагадувати, що саме біометричний паспорт дає можливість перетинати кордон з Європою без віз. З цих 8,8 мільйона паспортів понад п'ять мільйонів припадає на перший рік дії безвізового режиму. Про це повідомив голова Державної міграційної служби (ДМС) України Максим Соколюк. Він зазначив, що ажіотаж довкола біометрики був настільки потужним, що кількість документів, які оформлювалися протягом дня, рік тому сягала 28 тисяч. Втім, підвищений попит залишається й до сьогоднішнього дня.

При цьому є й інша цікава статистика. Звіти прикордонників про виїзд українців до ЄС за "безвізовий рік" яскраво свідчать, що значна частина людей, які вистояли у черзі за паспортом, так ним і не скористались, пише видання ВВС News Україна. І посилається на дані Державної прикордонної служби, де повідомляють, що за рік українці скористались безвізом 517 тисяч разів. Йдеться про поїздки до ЄС з біометричним паспортом без чинної візи.



Статистика виїздів за кордон. Інфографіка Державної прикордонної служби

Проте це кількість в'їздів, а не людей. Прикордонники кажуть, що не можуть точно порахувати, скільки саме людей подорожували. Більшість українців за рік безвізу їздили до ЄС за старими правилами. Загалом з червня 2017-го по червень 2018-го українці їздили до ЄС 19,5 мільйона разів, і з них близько 4 мільйонів – за біометричними паспортами, але з чинною візою.

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Тим часом природно, що кількість звернень по візи суттєво впала. Так, протягом 2017 року громадяни України вдвічі рідше зверталися в консульства та візові центри країн Шенгену, аніж у 2016-му. Про це свідчать розрахунки ГО "Європа без бар’єрів" на основі даних статистики Єврокомісії. Згідно з ними, минулого року громадяни України зверталися по шенгенські візи 721 тисячу разів, тоді кількість звернень за 2016-й склала 1,4 мільйонів. Відповідно, у 2017 році громадяни України отримали в консульствах країн Шенгену 694 тисяч віз, що вдвічі менше, ніж у 2016 році (1,36 мільйона).

Державна міграційна служба інформує, що найбільше українців (з числа тих, хто скористався безвізом та виїжджав за кордон з біометричним паспортом) обирали для подорожей авіаційні шляхи (198 тисяч осіб – 35%), найменше – мандрували морем (41 особа – 0,07%). При цьому головним "вікном до Європи" для України залишається Польща. А найменший потік мандрівників з України до країн ЄС мав місце через словацький кордон. При цьому на автомобілях найбільше українців виїздили в Румунію (135 тисяч), в Польщу (118 тисяч), в Угорщину (67 тисяч), у Словаччину (37 тисяч).



Куди і на скільки можна поїхати з України, маючи біометричний паспорт. Інфографіка Держприкордонслужби

Як і слід було очікувати, безвіз підштовхнув розвиток туристичного бізнесу. ВВС News Україна наводить слова голови Української асоціації туроператорів Ігоря Голубахи, який зазначає, що "за рік після початку безвізового режиму зростання туристичного потоку у європейські країни склало 7-8%". За даними туроператорів, наступного року ріст буде ще більшим.

Втім, відомо, що українці перетинають західний кордон не лише заради відпочинку та туризму, але й в якості трудових мігрантів. Хоча не можна стверджувати, що полку останніх суттєво прибуло.

Кількість українців, що виїздять до Європи, зросла на лічені відсотки, так що всі ці розмови про масовий виїзд українців до ЄС після безвізу виявилися вигадкою,

– стверджує економічний експерт Олександр Охрименко.

Хай там як, а без прикрощів все ж не минулося. З початку запровадження безвізового режиму в 2017 році в країнах ЄС було затримано майже 32 тисячі неврегульованих мігрантів з України. Такими є дані "Фронтексу" – агентства Євросоюзу з безпеки зовнішніх кордонів. З цих 32 тисяч затриманих 24 тисячі мігрантів розвернули та повернули додому, передає установа.

Далі буде?

Тепер щодо ризиків втрати, чи то пак призупинення безвізового режиму. Ще на початку поточного року Україні загрожувала подібна перспектива, але ухвалення закону про Антикорупційний суд її значною мірою нівелювало. Проте самим лише Антикорупційним судом справа не обмежується.

ЄС продовжує очікувати від нас скасування вимоги щодо електронного декларування доходів представниками громадянського суспільства, які борються з корупцією. Це питання не вирішено досі, про що нещодавно говорила Людмила Денісова, Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Є й інші нюанси. Вони не впливають безпосередньо на питання безвізу, однак є показовими в контексті довіри Європи до України. На початку року на сайті "Нового времени" було опубліковане інтерв’ю з послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. Йшлося про перспективу візової лібералізації з цією країною, котру пані Гоф відкинула як поки нереалістичну. Британцям дуже не сподобалося, що існує можливість незаконного отримання паспорту громадянина України – говорячи про це, Гоф має на увазі замах на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва, скоєний людиною із саме таким – "незаконним" – паспортом.

Ми тепер чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний,

– підсумувала посол.

Те саме питання піднімала і її колега – посол Франції Ізабель Дюмон, яка також занепокоєна можливістю громадянам третіх країн отримати паспорт України (мова про справу Діни Пімахової – екс-заступниці голови Міграційної служби, яка розповідала агенту НАБУ про схему оформлення українського паспорту шляхом підробки ДНК-експертизи). "Ми особливо уважно стежимо за розвитком цієї ситуації. І якщо наші підозри підтвердяться, це матиме дуже важливе значення з точки зору безвізового режиму", – застерегла Дюмон.

Попередження від Дюмон прозвучало ще у грудні 2017-го, але станом на зараз справа про незаконну видачу паспортів так і не зрушила з місця. Прокуратура продовжує доповідати про продовження розслідування, а щодо головної фігурантки, то Пімаховій лише 25 травня повідомили про підозру в отриманні хабара.

А відтак натяк Ізабель Дюмон на можливу втрату Україною безвізового режиму можна все ще вважати актуальним. Хоча нинішнє керівництво Державної міграційної служби так не вважає. Перший заступник голови Служби Василь Серватюк зазначає з цього приводу наступне: "Оцінка наших колег з ЄС одностайна – загрози від громадян України на сьогоднішній день відсутні. Реальних загроз навіть щодо порушення питання про те, щоб переглянути умови безвізового режиму, на сьогодні не існує".

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Слід зазначити, що інколи ймовірність призупинення безвізового режиму постає внаслідок, здавалося б, неочікуваних обставин. Із подібною проблемою зіткнулася Грузія, яка отримала безвізовий режим майже одночасно з Україною. Дедалі більше громадян цієї країни почали подавати необґрунтовані прохання про надання притулку в Німеччині, повідомив в квітні цього року Der Spiegel. Кількість запитів про притулок з боку грузинів зросла також у Франції, Швеції та Італії.

Це делікатне питання, оскільки критики (безвізу) боялися саме такого розвитку. Вони також попередили, що безвізовий режим може бути використаний грузинськими злочинцями,

– наголосило видання.

Відтак Євросоюз може дійти до обговорення того, чи слід уперше застосувати щодо Грузії новий механізм призупинення безвізового режиму. Він може бути активований у випадку значного збільшення кількості необґрунтованих заяв про надання притулку або, наприклад, якщо іноземці викличуть проблеми з безпекою.

Щоправда, для України масовий відтік шукачів притулку поки що не властивий. Тому, вочевидь, можна не хвилюватися. Хіба що взяти до уваги те, що наразі в ЄС працюють над розробкою нової системи контролю – ETIAS (Європейська система авторизації і інформації про подорож). Передбачається, що вона автоматично перевірятиме безвізових мандрівників з усіх країн за декількома базами безпеки. Для цього потрібно буде попередньо подавати заявку через Інтернет. При цьому європейці запевняють: для законослухняних українців проблем не буде.

"Переважна більшість заявників (як очікується, понад 95%) отримає позитивне рішення вже через кілька хвилин після оплати (7 євро на 3 роки), якщо не буде збігів з контрольними базами даних, контрольним списком ETIAS або порушень чітко визначених правил. З приблизно 5% заявників, щодо яких буде виявлено збіг, 3-4%, як очікується, отримають позитивне рішення після перевірки даних", – зазначають в Єврокомісії.

Там же додають, що система ETIAS – це не віза, адже українцям не доведеться збирати численні довідки, стояти черги до консульств і платити 35 євро збору: "Попередня авторизація спростить перевірки на кордоні, забезпечить злагоджену оцінку ризиків і істотно зменшить кількість відмов у в'їзді на пунктах перетину кордону", – кажуть єврочиновники. При цьому слід взяти до уваги, що ETIAS запрацює не раніше 2021 року.



З 2021 року безвіз коштуватиме 7 євро, проте це все одно в рази дешевше, аніж оплата віз у консульствах чи візових центрах

До цього часу можна наїздитися в Європу досхочу, не витрачаючи навіть 7 євро.

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