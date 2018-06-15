Год безвиза: сохранится ли статус-кво?

11 июня президент Петр Порошенко посвятил "дню рождения" безвизового режима сразу несколько твитов.

В одном из них говорится, что "первая годовщина действия безвиза – это ответ всем "зрадофилам", которые уверяли, что нам его никогда и не дадут. Цифра в более чем 555 тысяч путешествий прекрасно демонстрирует, что мы справились!", – радуется глава государства.

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В другом твите Порошенко информирует, что "в этот исторический день" он подписывает закон "О Высшем антикоррупционном суде". "Это – ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!", – заключает президент.

Президент Порошенко отметил в твиттере, что первая годовщина безвиза утёрла нос всем "зрадофилам".

Забегая вперед, отметим, что создание Антикоррупционного суда было тем негласным требованием, соблюдение которого должно было сохранить для Украины безвизовый режим. В противном случае западные партнеры намекали на потерю такой возможности. Эта опасность миновала, но другие факторы, все еще способные послужить угрозой безвизовому режиму, остались. Но о них – чуть позже. Пока – цифры и факты, имеющие отношение к дате.

Мы добились

Итак, перспектива безвиза пришлась украинцам по вкусу. С момента введения биометрических загранпаспортов (а это было в январе 2015 года) в Украине оформлено около 8,8 миллионов таких документов. Излишне, видимо, напоминать, что именно биометрический паспорт дает возможность пересекать границу с Европой без виз. Из этих 8,8 миллиона паспортов более пяти миллионов приходится на первый год действия безвизового режима. Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максим Соколюк. Он отметил, что ажиотаж вокруг биометрии был настолько мощным, что количество документов, которые оформлялись в течение дня, год назад достигало 28 тысяч. Впрочем, повышенный спрос остается и по сей день.

При этом есть и другая интересная статистика. Отчеты пограничников о выезде украинцев в ЕС за "безвизовый год" ярко свидетельствуют, что значительная часть людей, которые выстояли в очереди за паспортом, так им и не воспользовались, пишет издание ВВС News Украина. И ссылается на данные Государственной пограничной службы, где сообщают, что за год украинцы воспользовались безвизом 517 тысяч раз. Речь идет о поездках в ЕС с биометрическим паспортом без действующей визы.

Статистика выездов за границу. Инфографика Государственной пограничной службы

Однако это количество въездов, а не людей. Пограничники говорят, что не могут точно посчитать, сколько именно людей путешествовали. Большинство украинцев за год безвиза ездили в ЕС по старым правилам. В общем с июня 2017 года по июнь 2018 года украинцы ездили в ЕС 19,5 миллионов раз, и из них около 4 миллионов – по биометрическим паспортам, но с действующей визой.

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Между тем естественно, что количество обращений за визами существенно упало. Так, в течение 2017 года граждане Украины вдвое реже обращались в консульство и визовые центры стран Шенгена, чем в 2016-м. Об этом свидетельствуют расчеты ОО "Европа без барьеров" на основе данных статистики Еврокомиссии. Согласно им, в прошлом году граждане Украины обращались за шенгенскими визами 721 тысяч раз, тогда количество обращений за 2016-й составила 1,4 миллиона. Соответственно, в 2017 году граждане Украины получили в консульствах стран Шенгена 694 тысяч виз, что вдвое меньше, чем в 2016 году (1,36 миллиона).

Государственная миграционная служба информирует, что всего украинцев (из числа тех, кто воспользовался безвизом и выезжал за границу с биометрическим паспортом) выбирали для путешествий авиационные пути (198 тысяч человек – 35%), меньше всего – путешествовали по морю (41 человек – 0,07% ). При этом главным "окном в Европу" для Украины остается Польша. А самый маленький поток путешественников из Украины в страны ЕС имел место через словацкую границу. При этом на автомобилях больше всего украинцев выезжали в Румынию (135 тысяч), в Польшу (118 тысяч), в Венгрию (67 тысяч), в Словакию (37 тысяч).



Куда и как можно уехать из Украины, имея биометрический паспорт. Инфографика​ Госпогранслужбы

Как и следовало ожидать, безвиз подтолкнул развитие туристического бизнеса. ВВС News Украина приводит слова главы Украинской ассоциации туроператоров Игоря Голубахи, который отмечает, что "через год после начала безвизового режима рост туристического потока в европейские страны составил 7-8%". По данным туроператоров, в следующем году рост будет еще больше.

Впрочем, известно, что украинцы пересекают западную границу не только ради отдыха и туризма, но и в качестве трудовых мигрантов. Хотя нельзя утверждать, что полку последних существенно прибыло.

Количество украинцев, выезжающих в Европу, выросло на считанные проценты, так что все эти разговоры о массовом выезде украинцев в ЕС после безвиза оказались выдумкой, – утверждает экономический эксперт Александр Охрименко.

Так или иначе, а без неприятностей все же не обошлось. С начала введения безвизового режима в 2017 году в странах ЕС было задержано почти 32 тысячи неурегулированных мигрантов из Украины. Таковы данные "Фронтекса" – агентства Евросоюза по безопасности внешних границ. Из этих 32 тысяч задержанных 24 тысячи мигрантов развернули и вернули домой, передает учреждение.

Продолжение следует?

Теперь о рисках потери, или же приостановления безвизового режима. Еще в начале текущего года Украине грозила подобная перспектива, но принятие закона об Антикоррупционном суде ее в значительной мере нивелировало. Однако одним только Антикоррупционным судом дело не ограничивается.

ЕС продолжает ожидать от нас отмены требования по электронному декларированию доходов представителями гражданского общества, которые борются с коррупцией. Этот вопрос не решен до сих пор, о чем недавно говорила Людмила Денисова, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Есть и другие нюансы. Они не влияют непосредственно на вопрос безвиза, однако являются показательными в контексте доверия Европы к Украине. В начале года на сайте "Нового времени" было опубликовано интервью с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф. Речь шла о перспективе визовой либерализации с этой страной, которую госпожа Гоф отвергла как пока нереалистическую. Британцам очень не понравилось, что существует возможность незаконного получения паспорта гражданина Украины – говоря об этом, Гоф подразумевает покушение на Амину Окуеву и Адама Осмаева, совершенное человеком с именно таким – "незаконным" – паспортом.

Мы теперь ждем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищенный и безопасный, – подытожила посол.

Тот же вопрос поднимала и ее коллега – посол Франции Изабель Дюмон, которая также обеспокоена возможностью гражданам третьих стран получить паспорт Украины (речь о деле Дины Пимаховой – экс-замглавы Миграционной службы, которая рассказывала агенту НАБУ о схеме оформления украинского паспорта путем подделки ДНК экспертизы). "Мы особенно внимательно следим за развитием этой ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима", – предостерегла Дюмон.

Предупреждение от Дюмон прозвучало еще в декабре 2017 года, но на данный момент дело о незаконной выдаче паспортов так и не сдвинулось с места. Прокуратура продолжает докладывать о продолжении расследования, а что касается главной фигурантки, то Пимаховой лишь 25 мая сообщили о подозрении в получении взятки.

Следовательно намек Изабель Дюмон на возможную потерю Украиной безвизового режима можно все еще считать актуальным. Хотя нынешнее руководство Государственной миграционной службы так не считает. Первый заместитель главы Службы Василий Серватюк отмечает по этому поводу следующее: "Оценка наших коллег из ЕС единодушна – угрозы от граждан Украины на сегодняшний день отсутствуют. Реальных угроз даже о том, чтоб поднять вопрос о пересмотре условий безвизового режима, на сегодня не существует".

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Следует отметить, что иногда вероятность приостановления безвизового режима возникает вследствие, казалось бы, неожиданных обстоятельств. С подобной проблемой столкнулась Грузия, которая получила безвизовый режим почти одновременно с Украиной. Все больше граждан этой страны начали подавать необоснованные просьбы о предоставлении убежища в Германии, сообщил в апреле этого года Der Spiegel. Количество запросов об убежище со стороны грузин выросло также во Франции, Швеции и Италии.

Это деликатный вопрос, поскольку критики (безвиза) боялись именно такого развития. Они также предупредили, что безвизовый режим может быть использован грузинскими преступниками, – подчеркнул издание.

Поэтому Евросоюз может дойти до обсуждения того, следует ли впервые применить к Грузии новый механизм приостановления безвизового режима. Он может быть активирован в случае значительного увеличения количества необоснованных заявлений о предоставлении убежища или, например, если иностранцы вызовут проблемы с безопасностью.

Правда, для Украины массовый отток искателей убежища пока не свойственен. Поэтому, очевидно, можно не волноваться. Разве что учесть, что сейчас в ЕС работают над разработкой новой системы контроля – ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Предполагается, что она автоматически будет проверять безвизовых путешественников со всех стран по нескольким базам безопасности. Для этого нужно будет предварительно подавать заявку через Интернет. При этом европейцы уверяют: для законопослушных украинцев проблем не будет.

"Подавляющее большинство заявителей (как ожидается, более 95%) получит положительное решение уже через несколько минут после оплаты (7 евро на 3 года), если не будет совпадений с контрольными базами данных, контрольным списком ETIAS или нарушений четко определенных правил. Из, примерно, 5 % заявителей, в отношении которых будет обнаружено совпадение, 3-4%, как ожидается, получат положительное решение после проверки данных", – отмечают в Еврокомиссии.

Там же добавляют, что система ETIAS – это не виза, ведь украинцев не придется собирать многочисленные справки, стоять в очередях в консульства и платить 35 евро сбора: "Предварительная авторизация упростит проверки на границе, обеспечит слаженную оценку рисков и существенно уменьшит количество отказов в въезде на пунктах пересечения границы", – говорят еврочиновники. При этом следует учесть, что ETIAS заработает не раньше 2021 года.



С 2021 безвиз будет стоить 7 евро, однако это все равно в разы дешевле, чем оплата виз в консульствах или визовых центрах

К этому времени можно наездиться в Европу вволю, не тратя даже 7 евро.

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