В МИД назвали ближнюю страну бывшего СССР, значительно опережающую Украину

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль утверждает, что Грузия опережает Украину во многих сферах – это, в частности, как приближение к евроатлантическим структурам, так и реализация реформ.

Такое заявление дипломатка сделала в эфире 5 канала.

Читайте также: Экономика изменений: почему Грузия – это Украина через несколько лет

В частности, она отметила, что перед июльским саммитом НАТО в Брюсселе важным вопросом является то, как Украина осуществляет реализацию реформ.

"Насколько я знаю, наши грузинские коллеги намного более продвинуты в вопросах реформ во всех сферах, чем мы", – подчеркнула Зеркаль.

По словам представительницы украинского МИД, как и в случае с введением Евросоюзом безвизового режима, Грузия опережает Украину на пути евроатлантической интеграции в Альянс.

"Хотелось бы видеть у нас больше прогресса. Он есть, но он – не такой как у грузин. Мы отстаем от них", – констатировала заместитель министра.

В то же время дипломатка отметила, что Украина является большим государством и здесь "есть проблема с открытым конфликтом, на который она вынуждена тратить очень много сил и есть особенности, которые не принимают во внимание в НАТО, но есть и другие вопросы".

Напомним, в конце мая из-за убийства двух школьников в Грузии начались массовые протесты, на которых требовали отставки правительства страны. В итоге со своих постов ушли как генпрокурор, так и премьер.