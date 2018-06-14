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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В МИД назвали ближнюю страну бывшего СССР, значительно опережающую Украину

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Грузия опережает Украину как на пути евроатлантической интеграции в Альянс, так была впереди с безвизом, – Зеркаль
Грузия опережает Украину как на пути евроатлантической интеграции в Альянс, так была впереди с безвизом, – Зеркаль / Соцсети

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль утверждает, что Грузия опережает Украину во многих сферах – это, в частности, как приближение к евроатлантическим структурам, так и реализация реформ.

Такое заявление дипломатка сделала в эфире 5 канала.

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В частности, она отметила, что перед июльским саммитом НАТО в Брюсселе важным вопросом является то, как Украина осуществляет реализацию реформ.

"Насколько я знаю, наши грузинские коллеги намного более продвинуты в вопросах реформ во всех сферах, чем мы", – подчеркнула Зеркаль.

По словам представительницы украинского МИД, как и в случае с введением Евросоюзом безвизового режима, Грузия опережает Украину на пути евроатлантической интеграции в Альянс.

"Хотелось бы видеть у нас больше прогресса. Он есть, но он – не такой как у грузин. Мы отстаем от них", – констатировала заместитель министра.

В то же время дипломатка отметила, что Украина является большим государством и здесь "есть проблема с открытым конфликтом, на который она вынуждена тратить очень много сил и есть особенности, которые не принимают во внимание в НАТО, но есть и другие вопросы".

Напомним, в конце мая из-за убийства двух школьников в Грузии начались массовые протесты, на которых требовали отставки правительства страны. В итоге со своих постов ушли как генпрокурор, так и премьер.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Грузии Реформы МИД Украины НАТО Безвизовый режим
Источник: 24 Канал
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