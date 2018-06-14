У МЗС назвали ближню країну колишнього СРСР, яка значно випереджає Україну

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль переконує, що Грузія випереджає Україну у багатьох сферах – це, зокрема, як наближення до євроатлантичних структур, так і реалізація реформ.

Таку заяву дипломатка зробила у ефірі 5 каналу.

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Зокрема, вона зазначила, що перед липневим самітом НАТО у Брюсселі важливим питанням є те, як Україна здійснює реалізацію реформ.

"Наскільки я знаю, то наші грузинські колеги є набагато більш просунутими у питаннях реформ у всіх сферах, ніж ми", – підкреслила Зеркаль.

За словами представниці українського МЗС, як і у випадку із запровадженням Євросоюзом безвізового режиму, Грузія випереджає Україну на шляху євроатлантичної інтеграції до Альянсу.

"Хотілось би бачити у нас більше прогресу. Він є, але він – не такий як у грузинів. Ми відстаємо від них", – констатувала заступниця міністра.

Водночас дипломатка зауважила, що Україна є більшою країною і що тут "є проблема з відкритим конфліктом, на який вона є змушеною витрачати дуже багато сил і є особливості, які не приймають до уваги в НАТО, але ж є і інші питання".

Нагадаємо, наприкінці травня через вбивство двох школярів у Грузії розпочалися масові протести, на яких вимагали відставку уряду країни. У підсумку зі своїх посад пішли як генпрокурор, так і прем’єр.