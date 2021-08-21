Однако есть социологические опросы, которые показывают настроения украинцев. Где жилось лучше: в независимой или советской Украине – читайте дальше, ведь это стоит знать.

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Процент ностальгии по советчине

Социологические опросы последних лет подтверждают, что ностальгия по советскому прошлому угасает, в то же время ее процент до сих пор остается существенным.

Так, в 2013 году 48% опрошенных украинцев заявили, что испытывают тоску по жизни в Советском Союзе. Всего 18% были против советчины.

48% опрошенных украинцев заявили, что испытывают тоску по жизни в Советском Союзе. Всего 18% были против советчины. В то же время в 2016 году жалели о распаде треть жителей Украины.

жалели о распаде треть жителей Украины. По данным последних исследований, 33,5% украинцев считают, что в Союзе жилось лучше. В то же время 50% опрошенных думают наоборот.

Среди тех, кто скучает по Советскому Союзу, есть разные личности. Впрочем, нашлось много вещей, которые их связывают. Взвесив статистические данные, мы составили портрет украинца, которому хочется назад в прошлое.

Портрет украинца, который скучает по СССР

Женщина постарше.

Общается на двух языках: украинском и русском.

Живет в селе или небольшом городке.

Имеет среднее образование.

Работает в рабочей сфере.

Имеет очень низкий уровень доходов.

Если обобщить, это тот человек, который больше скучает по своим молодым годам. Очевидно, недооценивает или же не пользуется теми благами, которые государство приобрело за времена независимости.

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Известные мифы о жизни в СССР

Миф № 1: стабильность на работе и 8-часовой рабочий день

По факту в СССР не существовало реального 8-часового рабочего дня. Вне работы были обязательными партийные, комсомольские собрания и другие собрания. Еще обязанностью каждого были добровольно-принудительные субботники.

Занятым считалась подавляющее большинство населения, ведь в СССР существовала уголовная ответственность за тунеядство, поэтому быть безработным было опасно.

Подсчитать цифры здесь сложно, ведь тогда использовалась советская методология расчета. В современном мире работать или нет – ваш выбор.

Справка. В Украине уровень безработицы составляет почти 10%. Такие цифры близки к странам Евросоюза.

МИФ №2: Бесплатная медицина

"Бесплатная медицина" тоже была не такой уж бесплатной, ведь положить в карман червонец – привычная практика. Плановая операция с оплатой бутылочкой чего-то крепкого – также привычная практика.

Кроме того, платить приходилось и сиделкам и медсестрам. К сожалению, дожила эта советская привычка и до ныне, впрочем, и она постепенно искореняется.

Справка. Об уровне медицины тогда и сейчас можно судить по смертности населения. К 1991 году цифра достигала 700 тысяч смертей в год. В независимой Украине эта цифра ниже на 100 тысяч случаев.

МИФ №3: доступное образование за счет СССР

На самом деле определенные вузы в Советском Союзе были доступны преимущественно для детей "советской" и партийной номенклатуры. Человек без влиятельных связей в такое заведение на учебу не попадал. Разве что из-за немалых взяток руководству вуза.

Справка. В советской Украине выпускников высших учебных заведений насчитывали примерно 135 тысяч человек. Сейчас в университетах обучается примерно 1,5 миллиона студентов.

Такой рост произошел из-за того, что после 1991 года выпускники школ начали больше поступать в институты или университеты, чем в техникумы и училища, как это было в "совке". Также увеличилось количество вузов. Привычной практикой стало и получение второго, а то и третьего высшего образования.

Преимущества независимой Украины

Вот сбежать из "коммунистического рая" было почти невозможно. Получить загранпаспорт обычному гражданину было очень сложно – это надо было заслужить. Впрочем, заграничные поездки в то время ограничивались странами социалистического лагеря. Поехать дальше возможно было после особого решения госуправления.

Советским людям было проще просто сбежать, что и делали. Зато сегодня – в независимой стране – каждый украинец имеет право получить заграничный документ, который гарантирует право на пересечение границы без каких-либо особых решений или влиятельных связей.

Советский Союз пропагандировал равенство народа во всем, начиная от быта и заканчивая работой, впрочем, это все было не более чем навязывание коммунистической идеологии. Счастливая жизнь не может быть в тоталитарной стране, где каждый бесспорно подчинен воле партии.

Скучать по советскому прошлому или строить независимое будущее – личное право каждого. Однако основное преимущество независимой Украины в том, что сейчас вас за это никто не накажет.

Важно! 24 канал к 30-летию Независимости Украины подготовил проект "Украина 30". Каждый выпуск – рассказ о событиях, которые пережила страна в определенный год. Чтобы прочитать и просмотреть выпуски – перейдите сюда.