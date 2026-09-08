Проверка подтвердила прозрачность всех расходов, а аудитор высказал немодифицированное мнение в отношении финансовой отчетности, сообщает Цензор.НЕТ.

Кто проводил аудит БФ "Хартия"?

Проверку провела Baker Tilly Ukraine – компания с более чем 25-летним опытом работы в сфере аудита и консалтинга. Она является независимым членом Baker Tilly International, которая в 2026 году заняла восьмое место среди крупнейших аудиторских сетей мира. В ее состав входят более 50 тысяч специалистов, работающих в 147 странах и территориях.

Как рассказал основатель БФ "Хартия" Всеволод Кожемяко, причиной проведения аудита стал рост масштабов фонда.

В 2022 году общий объем поступлений составил 14,5 миллионов, а в 2025-м – уже 354 миллионов. Всего за 2022–2025 годы фонд получил почти 715 миллионов гривен,

– рассказывает он.

Помимо сумм, выросли количество закупок, объем документов, сложность логистики и ответственность – поэтому БФ "Хартия" решил передать всю финансовую информацию независимому аудитору, который подтвердил прозрачное использование средств.

Как функционирует фонд?

Благотворительный фонд "Хартия" возник в 2022 году в ответ на потребность в обеспечении одноименного добровольческого формирования. За это время "Хартия" прошла путь до 2-го корпуса Национальной гвардии Украины, который сегодня входит в число самых эффективных.

В настоящее время основную часть поступлений фонда обеспечивают частные доноры – компании и их владельцы. Однако не менее важными остаются и пожертвования отдельных граждан.

Публичные сборы принесли 49,6 миллиона гривен – около 7% от общей суммы. Каждый такой сбор имеет конкретную цель: перед его началом мы согласовываем с корпусом потребность и определяем, какое оборудование и у кого планируем закупить,

– делится основатель фонда.

Потребности для закупок определяют военные. Фонд, со своей стороны, ищет финансирование, работает с поставщиками, организует закупку и доставку. После получения имущество ставят на учет, а его передачу военным подтверждают соответствующими документами, что позволяет проследить движение средств и закупленного оборудования.

Как отметил Всеволод Кожемяко, после проведенного аудита фонд планирует и в дальнейшем усиливать публичную отчетность, при этом сохраняя финансовый и документальный контроль за использованием благотворительных средств.