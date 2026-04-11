Смерть в Венеции: как Россию допустили на биеннале впервые за время войны и почему об этом нужно говорить

В 2026 году Венецианская биеннале – одно из самых влиятельных событий в мире современного искусства – оказалась в центре международного скандала: впервые с начала полномасштабного вторжения на выставку возвращается Россия. Впоследствии история оказалась сложнее, чем казалась на первый взгляд, ведь комиссаром российского павильона стала Анастасия Карнеева – дочь заместителя директора "Ростеха".

10 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против пятерых российских участников нынешней Венецианской биеннале. В список попала, в частности, Анастасия Карнеева, а также Михаил Швыдкой, представитель России по вопросам международных культурных обменов и бывший министр культуры.

24 Канал проанализировал, с чего начался скандал, почему на самом деле он выходит далеко за пределы Венецианской биеннале и как Россия пытается вернуть себе место на международной культурной сцене, несмотря на кровавую войну в Украине.

Помогли разобраться в тесных взаимосвязях искусства и политики, а также тонкостях культурной дипломатии:

историк, сокуратор украинского павильона на Венецианской биеннале Леонид Марущак ;

исследовательница украинского дизайна Александра Корчевская-Цехош ;

советник президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Что такое Венецианская биеннале и почему это важно?

Венецианская биеннале – одна из ключевых международных выставок современного искусства. Ее основали в 1895 году, и с тех пор событие происходит раз в два года на побережье Адриатического моря.

Особенностью Венецианской биеннале является система национальных павильонов: государства представляют собственные экспозиции, которые готовят специально назначенные кураторы и комиссары. Часть стран имеет постоянные павильоны в историческом выставочном пространстве Giardini – среди них и Россия, чей павильон построили еще в 1914 году.

Другие страны организуют свои экспозиции на различных площадках по всей Венеции – от исторических дворцов до промышленных пространств.



Российский павильон на биеннале / Фото со страницы Алины Михайловой в Facebook

Кроме национальных павильонов, на биеннале представлена центральная международная выставка, которую формирует главный куратор события. Именно она задает главную тему и направление движения каждой биеннале.

Для Украины Венецианская биеннале также стала важной художественной платформой. Впервые страна приняла участие в выставке в 2001 году во время 49-й биеннале. Тогда шестеро художников – Арсен Савадов, Валентин Раевский, Олег Тистол, Юрий Соломко, Ольга Мелентий и Сергей Панич – представили "Первый украинский проект", также известный как "Палатка".

Внутри армейской палатки художники создали диораму с образами подсолнухов, Чернобыльской атомной электростанции и фрагментами протестов "Украина без Кучмы".

Первая биеннале во время украинской независимости в 2001 году / Фото: Юрий Соломко

Российский павильон после 2022 года

Россия долгое время оставалась постоянным участником Венецианской биеннале, однако ее участие в 59-й выставке в 2022 году было отменено уже 27 февраля – через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Тогда российские художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева вместе с литовским куратором Раймундасом Малашаускасом отказались представлять российский павильон. Они назвали войну "политически и эмоционально невыносимой" и заявили, что в условиях конфликта "нет места для искусства".

В 2024 году Венецианская биеннале снова состоялась без официального участия России. В то же время сам павильон не остался пустым: на время выставки Россия передала его Боливии, и в помещении открыли экспозицию художников из Южной Америки. Проект организовало Министерство культуры, деколонизации и депатриархализации Боливии.

Как отмечали СМИ, такое сотрудничество происходило на фоне более широких договоренностей между Россией и Боливией, в частности в сферах культурного обмена, добычи лития и атомных исследований.

С чего начался новый скандал?

2 марта 2026 года специальный представитель России по вопросам международных культурных обменов и бывший министр культуры Михаил Швыдкой в комментарии ArtNews подтвердил, что страна планирует снова открыть свой национальный павильон на нынешней Венецианской биеннале. Выставка будет проходить с 9 мая по 22 ноября.

Хочу отметить, что Россия никогда не покидала Венецианскую биеннале. Само присутствие нашего павильона, независимо от того, что там происходит, будь то выставки наших латиноамериканских друзей или размещение образовательного центра для всей биеннале, означает присутствие нашей страны в культурном пространстве Венеции,

– заявил Швыдкой.

Уже через несколько дней организаторы биеннале обнародовали официальный список участников национальных павильонов – среди них оказалась и Россия. Российский проект будет называться The Tree Is Rooted In the Sky ("Дерево укоренено в небе"), а комиссаром павильона останется Анастасия Карнеева, которую назначили на эту должность еще в 2021 году.

Этот факт дополнительно привлек внимание общества, и небезосновательно.

Анастасия Карнеева – дочь Николая Волобуева, российского генерала в отставке, заместителя директора одной из крупнейших оборонных корпораций "Ростех". До этого Волобуев работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России и директором по особым поручениям в компании "Рособоронэкспорт". С 1975 по 2004 год он также служил в структурах КГБ СССР и ФСБ России.

Сама Анастасия Карнеева в 2014 году совместно с Екатериной Винокуровой, дочерью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, основала арт-консалтинговую компанию Smart Art и начала сотрудничество с федеральными пропагандистскими каналами "Россия 1" и "Радио России".



Анастасия Карнеева (слева) и Екатерина Винокурова / Фото росСМИ

Одними из первых, кто резко раскритиковал официальное возвращение страны-агрессора на Венецианскую биеннале, стала российская протестная феминистическая панк-рок-группа Pussy Riot. В своем заявлении она отметила, что российский павильон не является посольством и не имеет дипломатического статуса. Как следствие, правительство Италии, власти Венеции и сама биеннале при желании могут отказать России в участии.

На заявление Михаила Швыдкого: "Вечность преобладает над сиюминутными заботами; культура преобладает над политикой... К сожалению, не все способны это понять" – коллектив ответил: "Да, украинские дети, потерявшие родителей и дома, действительно не смогут этого понять".

Участие официальной России в биеннале является серьезным ударом по безопасности Европы. С начала полномасштабного вторжения в Украину культурная мягкая сила стала частью военной доктрины России и инструментом гибридной войны,

– говорится в заявлении Pussy Riot.

Участницы также сообщили, что приедут на биеннале с альтернативным протестным проектом, чтобы выразить поддержку Украине, жертвам российских военных преступлений, а также российским политическим заключенным и украинским пленным.



Pussy Riot также обратилась к президенту биеннале Пьетранджело Буттафуоко / Фото Pussy Riot

Как реагирует Украина и мир?

На фоне общественного резонанса Министерство культуры Италии заявило, что решение об участии России в 61-й Венецианской биеннале Фонд биеннале принял самостоятельно – несмотря на позицию правительства, которое выступало против.

Министр культуры страны Алессандро Джули также инициировал проверку, не противоречат ли логистика, использование материалов и финансовые операции, связанные с российской инсталляцией, ограничениям, введенным Европейским Союзом после вторжения в Украину в 2022 году. В ответ в фонде Венецианской биеннале заявили, что "никаких нарушений правил не было, а санкции против России были полностью соблюдены".

Впрочем, ситуация не осталась без реакции со стороны европейских стран. Министры культуры и иностранных дел 22 государств подписали совместное письмо-протест, адресованное президенту биеннале Пьетранджело Буттафуоко и правлению институции.

В заявлении министры отметили, что культура стала одной из главных целей российских атак на Украину, поскольку является фундаментом идентичности. Представители стран также призвали организаторов пересмотреть решение об участии России в нынешней биеннале.

Между тем Европейская комиссия заявила, что приостановит выполнение гранта на 2 миллиона евро, предоставленного Фонду биеннале, если Россия примет участие в художественной выставке 2026 года.

Комиссия осуждает решение Фонда биеннале позволить России участвовать в художественной выставке Биеннале 2026 года,

– сказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Он добавил, что "культура в Европе должна продвигать и защищать демократические ценности", а также "способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения взглядов", однако все это в сегодняшней России не уважается.

Ожидаемо Украина также не осталась в стороне.

Через несколько дней после того, как участие России в Венецианской биеннале официально подтвердили, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная выступили с совместным заявлением.

Они отметили, что Венецианская биеннале как одна из самых авторитетных художественных платформ мира не должна становиться инструментом для отбеливания военных преступлений, которые Россия ежедневно совершает против украинского народа и его культурного наследия.

Показательным является высказывание директора российского музея "Эрмитаж" Михаила Пиотровского, который назвал российские культурные проекты за рубежом "спецоперацией". Это подтверждает, что российское культурное присутствие часто является частью более широкой государственной политики легитимизации агрессии,

– говорится в заявлении.

Важно! С начала полномасштабного вторжения Россия убила 346 художников и 132 украинских и иностранных медийщиков, разрушила или повредила 1707 памятников культурного наследия и 2503 объекта культурной инфраструктуры в Украине, из которых 558 полностью уничтожено.

Кроме этого, российские оккупанты незаконно вывезли не менее 35 482 музейных предметов, а более 2,1 миллиона единиц хранятся на временно оккупированных территориях и находятся под угрозой уничтожения или незаконного перемещения.



Россияне уничтожили в Мариуполе мозаики Аллы Горской / Фото Евгения Никифорова

10 апреля Владимир Зеленский ввел персональные санкции против пятерых российских культурных деятелей, которые оправдывают агрессию против Украины и связаны с участием государства-агрессора в 61-й Венецианской биеннале. В список попали:

Анастасия Карнеева;

Михаил Швыдкой, который называл войну против Украины "важным историческим моментом";

скрипачка Валерия Олейник, которая после 2014 года посещала временно оккупированный Крым для поддержки агрессии;

певец Илья Татаков, участвовавший в создании пропагандистского фильма на временно оккупированных территориях Донецкой области;

вокалист Артем Николаев, который также участвовал в пропагандистских мероприятиях в Крыму.

Советник президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии 24 Каналу заявил, что эти санкции направлены на системное ограничение попыток России использовать международные культурные площадки для легитимизации своей политики.

Участие государства-агрессора в таких мероприятиях, как Венецианская биеннале, не является вопросом чистого искусства – это инструмент внешнего воздействия и мягкой силы, имеющий целью создание иллюзии нормальности режима Путина на мировой арене за счет культуры. И продвижения нарратива, что культура вне политики. Хотя россияне, которые представляют Россию на таких площадках, тесно связаны с властью и активно поддерживают политику Кремля,

– добавил Власюк.

Он отметил, что введение ограничений против ключевых организаторов и участников российского павильона является логичным шагом в рамках политики полной международной изоляции страны-агрессора.

Одной из тех, кто публично освещал события вокруг нынешней Венецианской биеннале, стала украинская графическая и диджитал-дизайнер, а также исследовательница украинского дизайна Александра Корчевская-Цехош.

В комментарии 24 Каналу она объяснила, что для значительной части международных художественных институтов война России против Украины не стала основанием для полного бойкота российских художников. По ее словам, россияне продолжали присутствовать в художественной среде, в частности как приглашенные кураторы, участники без официального обозначения страны или без упоминания о своем происхождении.

Они также участвовали в многочисленных событиях и посещали биеннале частным образом.

Александра Корчевская-Цехош, украинский графический и диджитал дизайнер, исследовательница украинского дизайна Есть категория институтов, которые поддерживали Украину, но потеряли интерес к этому вопросу со временем по разным причинам. Одной из них является усталость от войны и отсутствие плодотворных результатов сотрудничества от этой поддержки в эквиваленте, адекватном для этих институтов. Поэтому реакция скорее пассивная в лучшем из макиавеллиевских сценариев: мы выражаем наиболее энергосберегающую поддержку союзнику в войне, которая не является нашей.

В то же время, как подчеркнула исследовательница, молчаливое принятие культурных деятелей страны-агрессора нельзя считать нейтральностью – это сознательный выбор, который фактически играет в пользу России.

Она отметила, что, если бы институты действительно занимали другую позицию, их реакция была бы более решительной. Вместо этого для них часто важнее сохранять и развивать культурные процессы, чем признавать, что культура может использоваться как инструмент пропаганды.

Александра Корчевская-Цехош отметила, что национальные павильоны играют ключевую роль в культурной дипломатии, ведь сама структура Венецианской биеннале, заложенная еще в конце XIX века, задумывалась как система культурных представительств государств. Как следствие, то, что страны презентуют в этих павильонах и кто именно участвует, непосредственно формирует международное восприятие государства.

Для России национальный павильон, построенный на украинские деньги мецената Богдана Ханенко, никогда не был просто выставкой. Это всегда была культурная посольская миссия,

– подчеркнула дизайнер.

Справка. Российский павильон в садах Джардини построили по проекту архитектора Алексея Щусева по инициативе императора Николая II. В то же время финансирование проекта действительно обеспечил Богдан Ханенко – один из самых выдающихся украинских меценатов. Впоследствии именно его коллекция искусства стала основой Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве.

Как в этом контексте выглядит участие Украины в биеннале?

На нынешней Венецианской биеннале Украина представит проект "Гарантии безопасности" художницы Жанны Кадыровой, кураторами которого стали Ксения Малых и Леонид Марущак.

Как можно понять из названия, проект поднимает вопрос невыполненных гарантий безопасности, в обмен на которые Украина отказалась от своего ядерного арсенала в 1996 году. Это произошло через два года после подписания Будапештского меморандума. По словам авторов, проект также осмысливает хрупкость мира и стойкость украинского народа.

Центральным элементом стала скульптура Жанны Кадыровой "Оригами Олень". В 2019 году ее установили в парке "Юбилейный" в Покровске Донецкой области – на месте демонтированного советского реактивного самолета Су-7, который был носителем ядерного оружия.



"Оригами Олень" в парке Юбилейный в Покровске / Фото со страницы Жанны Кадыровой

Мы фактически составили бумажного оленя по инструкции, потом сделали модель и пытались как можно точнее воспроизвести фигуру. В контексте нашего проекта возникает дополнительная метафора: так же, как гарантии безопасности Будапештского меморандума были написаны на бумаге, эта скульптура также сделана из бумаги,

– рассказала художница Жанна Кадырова.

Кроме того, в Венеции будут представлены архивные материалы, связанные с Будапештским меморандумом, а также видеодокументация эвакуации скульптуры и ее путешествия на биеннале.

Историк и сокуратор украинского павильона Леонид Марущак в комментарии 24 Каналу рассказал, что проект "Гарантии безопасности" точно воспроизводит современные реалии.

Леонид Марущак, историк, сокуратор украинского павильона на Венецианской биеннале В 2024 году, с приближением линии фронта, скульптуру пришлось эвакуировать в более безопасное место – так же, как и миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Учитывая ситуацию, в которой Украина находится в течение длительного времени, и людей, которые столкнулись с понятием кризиса идентичности, лишения доступа к родному городу, наш проект прямо показывает современные реалии.

По словам сокуратора украинского павильона, сейчас главной задачей является представить Украину независимо от любых обстоятельств, ведь Венецианская биеннале остается самой влиятельной и заметной площадкой в мире современного искусства. О возвращении России на выставку Марущак отметил, что неожиданностью это точно стало, особенно на фоне нынешних Паралимпийских игр и других международных мероприятий, где страна-агрессор усиливает свое присутствие.

Справка. В 2026 году зимняя Паралимпиада впервые с 2014 года допустила российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом – несмотря на войну против Украины. Им разрешили использовать национальную символику и государственный гимн на церемонии награждения. Историк отметил, что речь идет о стратегических вещах, в которых россияне, к сожалению, точно не проиграют. Поэтому, по его словам, надо быть наивным, чтобы руководствоваться тезисом, что культура и политика – это разные вещи, особенно на таких площадках, как Венецианская биеннале. Леонид Марущак, историк, сокуратор украинского павильона на Венецианской биеннале Я очень надеюсь, что к украинскому павильону, к украинскому проекту есть не меньше интереса, чем к теме возвращения России на Венецианскую биеннале. Но относительно того, возможно ли не допустить или нет (возвращение России, – 24 Канал), это вопрос не только к украинскому павильону, это вопрос ко всему цивилизованному миру. Известно также, что сейчас Украина продолжает коммуникацию с правительством Италии и ведет переговоры с министрами культуры других европейских стран, призывая их и в дальнейшем давить на Фонд Венецианской биеннале.



В то же время дизайнер Александра Корчевская-Цехош отметила, что Украина в этой ситуации "бьется крепко", но часто с опозданием и скорее точечно. По ее словам, заявления Министерства иностранных дел должны стать частью долгосрочной стратегии, а не отдельных реакций.

Исследовательница добавила, что Украине не хватает системного присутствия как государства – речь идет, в частности, о постоянно действующих резиденциях и событиях в рамках художественной биеннале.

К сожалению, наш павильон должен работать даже со сложностью в урегулировании технических вопросов: следует держать присутствующих постоянно работников павильона в течение его деятельности на биеннале, а это почти целый год, от мая до ноября, иметь раздаточные материалы, где мы могли бы давать контакты на донат ВСУ или на медиков, иметь разъяснительную работу с посетителями от имени куратора, как делают это другие страны и так далее. Мы по разным причинам не можем позволить себе подобные расходы человеческого ресурса – или все-таки мы можем?

– сказала Корчевская-Цехош.

Дизайнер добавила, что, по ее информации, с начала полномасштабного вторжения Украине предоставляют павильон для экспонирования бесплатно. Однако уровень технического представления все равно уступает странам, которые инвестируют в это больше средств.

Как следствие, украинский павильон не всегда звучит настолько конкурентно и разносторонне, как мог бы.

Корчевская-Цехош заметила, что павильоны Сингапура, Китая, Южной Кореи, Италии, Испании, Германии, Ирландии и ОАЭ на биеннале всегда поражают качественным исполнением рядом с идеей. По ее словам, именно такое сочетание способно влиять даже на персональное отношение к стране.

Александра Корчевская-Цехош, украинская графическая и диджитал-дизайнер, исследовательница украинского дизайна Идейная часть украинского павильона – всегда невероятно сильная. Но первого впечатления: "Я должен это рассмотреть дольше чем 3 минуты" – часто нет. И это вопрос не только денег и присутствия павильона в конкретный момент времени, но и системной культурной политики в Венеции и других крупных городах, которой пока не хватает.

Эту роль могли бы выполнять украинские институты, однако для этого необходима скоординированная работа Министерства иностранных дел и Министерства культуры.

По словам Корчевской-Цехош, без надлежащих выводов Украина рискует через несколько лет оказаться в статусе "неудобного гостя" на международной художественной сцене – страны, которой избегают, чтобы не осложнять отношения с Россией.

Сейчас становится все более очевидным, что культурная дипломатия, как и военная сфера, требует значительных ресурсов, ведь без финансирования, донатов, волонтерства и четкой скоординированной стратегии действий со стороны МИД и Минкульта в сотрудничестве с профессиональным сообществом Украина не сможет выиграть эту битву.