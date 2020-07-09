Бигус прокомментировал решение суда относительно скандального сюжета о схемах Гладковского
Переписка с телефонов в прошлом году легла в основу самого скандального расследования года. Журналисты проекта "Наши деньги" рассказали, как тогдашний секретарь СНБО Гладковский и его сын зарабатывали миллионы на государственных оборонных заказах. Но Гладковские подали в суд, мол, информация неправдива.
На прошлой неделе суд встал на их сторону и обязал Bihus.Info опровергнуть заявление о "схемах" Гладковских. На это у проекта 10 дней. Об этом в эфире 24 канала говорил журналист "Наших денег" Денис Бигус.
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Он проанонсировал продолжение разборок уже в Апелляционном суде. По его словам, окончательное решение суда должно быть уже завтра.
По состоянию на сегодня, понятно, что встретимся в апелляции. Неизбежно,
– заявил Бигус.
Он отметил, что в наши дни удивляться решению суда "немного неприлично". Однако команда "Наших денег" не ожидала этого.
Сказать, что оно ожидаемое – нет. Но и не странное. Я очень жду завтрашний текст. Очень хочется увидеть в деталях,
– отметил Бигус.
На вопрос журналиста о том, могли ли давить на суд, он ответил: "Состояние семьи Гладковских позволяет купить все суды первой инстанции Киева и области, но это не повод говорить, что они именно это и сделали", – подытожил Бигус.
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Что известно о масштабных хищениях в Укроборонпроме
- В феврале 2019 года расследователи из проекта Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом организовали фирмы-прокладки.
- Через эти фирмы они поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей.
- Происходило это по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.