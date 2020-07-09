Переписка с телефонов в прошлом году легла в основу самого скандального расследования года. Журналисты проекта "Наши деньги" рассказали, как тогдашний секретарь СНБО Гладковский и его сын зарабатывали миллионы на государственных оборонных заказах. Но Гладковские подали в суд, мол, информация неправдива.

На прошлой неделе суд встал на их сторону и обязал Bihus.Info опровергнуть заявление о "схемах" Гладковских. На это у проекта 10 дней. Об этом в эфире 24 канала говорил журналист "Наших денег" Денис Бигус.

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Он проанонсировал продолжение разборок уже в Апелляционном суде. По его словам, окончательное решение суда должно быть уже завтра.

По состоянию на сегодня, понятно, что встретимся в апелляции. Неизбежно,

– заявил Бигус.

Он отметил, что в наши дни удивляться решению суда "немного неприлично". Однако команда "Наших денег" не ожидала этого.

Сказать, что оно ожидаемое – нет. Но и не странное. Я очень жду завтрашний текст. Очень хочется увидеть в деталях,

– отметил Бигус.

На вопрос журналиста о том, могли ли давить на суд, он ответил: "Состояние семьи Гладковских позволяет купить все суды первой инстанции Киева и области, но это не повод говорить, что они именно это и сделали", – подытожил Бигус.

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