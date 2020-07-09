Листування з телефонів минулого року лягло в основу найскандальнішого розслідування року. Журналісти проєкту "Наші гроші" розповіли, як тодішній секретар РНБО Гладковський і його син заробляли мільйони на державних оборонних замовленнях. Але Гладковські подали до суду, мовляв, інформація неправдива.

Минулого тижня суд став на їхню сторону та зобов'язав Bihus.Info спростувати заяву про "схеми" Гладковських. На це проєкт має 10 днів. Про це в ефірі 24 каналу говорив журналіст "Наших грошей" Денис Бігус.

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Він проанонсував продовження розбірок уже в Апеляційному суді. За його словами, остаточне рішення суду має бути вже завтра.

Станом на сьогодні, зрозуміло, що зустрінемось в апеляції. Неминуче,

– заявив Бігус.

Він зазначив, що в наші дні дивуватись рішенням суду зараз "дещо непристойно". Проте команда "Наших грошей" не очікувала на це.

Сказати, що воно очікуване – ні. Але й не дивне. Я надзвичайно чекаю на завтрашній текст. Дуже хочеться побачити в деталях,

– зазначив Бігус.

На запитання журналіста про те, чи могли тиснути на суд, він відповів: "Статки родини Гладковських дозволяють придбати всі суди першої інстанції Києва та області, але це не привід говорити, що вони саме це і зробили", – підсумував Бігус.

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