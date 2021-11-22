Била в лицо: в США 9-летняя девочка спасла маму от грабителя
Источник:Xnewsnet
В штате Флорида 9-летняя Джорни Нельсон защитила свою маму от грабителя и стала звездой сети. А полиция наградила девочку за отвагу.
Инцидент произошел недавно в городе Вест-Палм-Бич, что в американском штате Флорида. Ребенок вместе с мамой находился на парковке возле супермаркета.
Читайте также В Черкассах горе-мать уснула на младенце: ребенка едва успели спасти
На маму девочки напали
Мы вышли из магазина, я посмотрела на него, потом оглянулась на авто, открыла дверцу и следующее, что я помню, это как он бежит к моей маме,
– вспомнила Джорни.
Правоохранители добавили, что подозреваемый "набросился" на пострадавшую, когда она перекладывала купленное в салон автомобиля. Мужчина начал вырывать из рук женщины сумочку, угрожал ей, а тогда еще и повалил на землю.
На помощь пришла 9-летняя дочь
Тогда Джорни подбежала к нападавшему и несколько раз ударила его в лицо. В результате злоумышленник скрылся. Впоследствии его опознали как Деметриуса Джексона.
Нападавшего заключили в тюрьму, девочку наградили
Через 2 дня после инцидента нападавшего арестовали и обвинили в ограблении и нанесении побоев. А Джорни вручили медаль и грамоту за молниеносную реакцию и отвагу.
Глава местной полиции Фрэнк Аддерли поблагодарил девочку за храбрость, которую она проявила, когда "побежала к своей матери, чтобы отбиться от грабителя". Однако он подчеркнул, что такие действия могли быть опасными для ребенка.
Девочка защитила маму от грабителя: смотрите видео