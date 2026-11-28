Украина не может согласиться на вывод войск из Донбасса, чего требует российский диктатор Владимир Путин. Это стало бы моральным надломом для всей страны, считает командующий Группировкой войск "Центр" Андрей Билецкий.

Об этом бригадный генерал заявил в интервью The Washington Post. Самым реалистичным вариантом завершения войны он назвал ее замораживание вдоль нынешней линии фронта. По мнению Билецкого, такой вопрос может встать через пять-шесть месяцев, когда станет ясно, что Россия не приближается к полному контролю над Донбассом, а теряет позиции. Adv популярные видео Дополняем новость...

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