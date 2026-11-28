Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню The Washington Post, опублікованому 28 листопада.

Adv

популярні відео

Чому Білецький вважає здачу Донбасу неприйнятною?

За словами бригадного генерала, Україна не може залишити людей і території напризволяще. Він наголосив, що відведення українських військ із Донбасу мало б серйозні наслідки для морального стану всього суспільства.

Якщо ми відійдемо, просто залишивши людей і землю напризволяще, це стане моральним надломом для всієї країни– сказав Білецький.

Який варіант завершення війни Білецький вважає реалістичним?

Найреалістичнішим сценарієм командувач назвав заморожування війни вздовж нинішньої лінії фронту. На його думку, таке питання може стати актуальним через п'ять-шість місяців, коли стане зрозуміло, що Росія не наближається до встановлення повного контролю над Донбасом, а навпаки – втрачає позиції.

Білецький вважає, що Україна має змусити Росію усвідомити недосяжність її територіальних цілей.

Реклама

Ми повинні змусити росіян побачити, що їхня мета, яку вони вже звузили, недосяжна– наголосив бригадний генерал.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому вважає відступ українських військ із Донбасу неприйнятним і чим це може обернутися для України. Президент наголосив, що добровільно залишити власну землю означало б програти війну.