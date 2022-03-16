Били из "Искандеров": оккупанты в течение суток нанесли более 50 ударов по районам Харькова

12:26

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьков продолжает держать оборону. Вооруженные силы Украины заставили оккупантов отойти на прежние оппозиции – в то же время россияне нанесли более 50 ударов по районам Харькова.