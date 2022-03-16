Били из "Искандеров": оккупанты в течение суток нанесли более 50 ударов по районам Харькова
16 марта 2022 , 12:26Читати новину українською
Источник:Олег Синегубов
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьков продолжает держать оборону. Вооруженные силы Украины заставили оккупантов отойти на прежние оппозиции – в то же время россияне нанесли более 50 ударов по районам Харькова.
С начала войны России против Украины оккупанты использовали кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и "Искандер".
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Синегубов сообщил, что 16 марта ночью был ракетный удар по одному из майданов Харькова. Всего россияне нанесли более 50 ударов за сутки.
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