Били кассетными бомбами: оккупанты впервые за время войны атаковали жилой сектор в Кривом Роге
Источник:телеграм Александра Вилкула
Ночью российские захватчики нанесли удар по Кривому Рогу. На город сбросили запрещенные кассетные боеприпасы.
Оккупанты атаковали Ингулец. Об этом заявил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
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По городу стреляли не из "Градов"
Александр Вилкул заявил, что оккупанты атаковали Кривой Рог не "Градами", а "Смерчами". Украинские военные отбросили оккупантов на Херсонщине, поэтому "Грады" просто не могли бы попасть на таком расстоянии.
При обстреле были попадания в жилые дома и в одно из учебных заведений. Также в городе горела заправка.
Били снова запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами, которые накрывают сразу большую площадь,
– заявил Вилкул.
Однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших, так как местные жители выполнили приказ военной администрации об эвакуации. Вилкул призвал жителей города и дальше выполнять распоряжения.
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