Как сообщают в МВД Украины, в Днепре ПВО удалось сбить четыре вражеских ракеты, а также один беспилотник . К сожалению, оккупантам удалось попасть в инфраструктурный объект в городе.

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Известно о двух раненых

Правоохранители отмечают, что в результате взрыва от российской ракеты разрушен инфраструктурный объект. Речь идет о трех зданиях. Также уничтожены восемь единиц техники.

На месте взрыва вспыхнул пожар. В ГСЧС отправили туда 45 спасателей, а также 8 пожарных машин. Пока известно о двух раненых. К счастью, погибших в результате вражеской атаки нет.

Напомним, что в Кривом Роге ночью оккупанты попали в автозаправочную станцию. Спасателям уже удалось ликвидировать пожар. В этом случае удалось обойтись без жертв и пострадавших.