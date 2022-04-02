Як повідомляють в МВС України, у Дніпрі ППО вдалося збити чотири ворожі ракети, а також один безпілотник. На жаль, окупантам вдалося влучити в інфраструктурний об'єкт у місті.

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Відомо про двох поранених

Правоохоронці зазначають, що внаслідок вибуху від російської ракети зруйнований інфраструктурний об'єкт. Мовиться про три будівлі. Також знищені вісім одиниць техніки.

На місці вибуху спалахнула пожежа. Тож у ДСНС відправили туди 45 рятувальників, а також 8 пожежних машин. Наразі відомо про двох поранених. На щастя, загиблих внаслідок ворожої атаки немає.

Нагадаємо, що у Кривому Розі вночі окупанти влучили в автозаправну станцію. Рятувальникам уже вдалося ліквідувати пожежу. У цьому випадку вдалося обійтися без жертв і постраждалих.

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