Били ракетами и "Шахедами": как ПВО отбила ночную атаку
- Российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, используя ракеты и более сотни дронов.
- Большинство дронов было уничтожено силами ПВО.
В ночь на 6 мая российские войска осуществили комбинированную атаку с применением ракет и более сотни дронов. Силы ПВО уничтожили и подавили большинство воздушных целей, однако зафиксированы попадания.
Россия не придерживалась "перемирия" и атаковала Украину. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Как ПВО отражало российскую атаку?
В ночь на 6 мая враг атаковал Украину 2 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области, 1 управляемой авиационной ракетой Х-31 из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия":
- Брянск,
- Курск,
- Миллерово,
- ТОТ Донецк,
- Гвардейское – ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, защитники неба уничтожили 89 враждебных БпЛА разных типов на севере и востоке страны. На жаль, зафіксовано влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків на 1 локації.
Силы ПВО уничтожали вражеские дроны / Инфографика ПС ВСУ
Напомним! В ночь на 6 мая между Украиной и Россией официально должно начаться перемирие. Однако уже по состоянию на четыре часа в прифронтовых регионах частично продолжалась воздушная тревога, а также фиксировались вражеские дроны и применение авиабомб.
Что известно о последствиях российской атаки в регионах?
В Харькове в результате атаки российского ударного дрона типа "Шахед" в Новобаварском районе произошел пожар в частном доме. Попадание привело к возгоранию жилья, также повреждения получили соседние домовладения.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадала 48-летняя женщина, у которой медики зафиксировали острую реакцию на стресс. Всего в районе повреждено, по меньшей мере, семь частных домов. Отдельно был зафиксирован еще один удар по Шевченковскому району города.
Кроме того, российские войска нарушили режим тишины и в Запорожье, обстреляв промышленный объект в городе. К счастью, в результате этого удара пострадавших нет. Взрывы в регионе раздались на фоне ракетной опасности, а также угрозы применения дронов и управляемых авиабомб.