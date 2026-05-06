Били ракетами и "Шахедами": как ПВО отбила ночную атаку

В ночь на 6 мая российские войска осуществили комбинированную атаку с применением ракет и более сотни дронов. Силы ПВО уничтожили и подавили большинство воздушных целей, однако зафиксированы попадания.

Россия не придерживалась "перемирия" и атаковала Украину. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также Россияне ударили по промышленности Запорожья

Как ПВО отражало российскую атаку?

В ночь на 6 мая враг атаковал Украину 2 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области, 1 управляемой авиационной ракетой Х-31 из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия":

Брянск,

Курск,

Миллерово,

ТОТ Донецк,

Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, защитники неба уничтожили 89 враждебных БпЛА разных типов на севере и востоке страны. На жаль, зафіксовано влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків на 1 локації.



Силы ПВО уничтожали вражеские дроны / Инфографика ПС ВСУ

Напомним! В ночь на 6 мая между Украиной и Россией официально должно начаться перемирие. Однако уже по состоянию на четыре часа в прифронтовых регионах частично продолжалась воздушная тревога, а также фиксировались вражеские дроны и применение авиабомб.

Что известно о последствиях российской атаки в регионах?

В Харькове в результате атаки российского ударного дрона типа "Шахед" в Новобаварском районе произошел пожар в частном доме. Попадание привело к возгоранию жилья, также повреждения получили соседние домовладения.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадала 48-летняя женщина, у которой медики зафиксировали острую реакцию на стресс. Всего в районе повреждено, по меньшей мере, семь частных домов. Отдельно был зафиксирован еще один удар по Шевченковскому району города.

Кроме того, российские войска нарушили режим тишины и в Запорожье, обстреляв промышленный объект в городе. К счастью, в результате этого удара пострадавших нет. Взрывы в регионе раздались на фоне ракетной опасности, а также угрозы применения дронов и управляемых авиабомб.