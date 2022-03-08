Возле Харькова ликвидировали генерал-майора российской армии Виталия Герасимова: фото

Российские оккупанты встретили в Украине яростное сопротивление. Армия врага несет потери среди высшего командного состава.

Речь идет о российском военачальнике, генерал-майоре, начальнике штаба и первом заместителе командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталием Герасимовым.

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Возле Харькова ликвидировали российского генерал-майора

Российский генерал-майор Виталий Герасимов был участником второй чеченской войны и войны в Сирии. Также он получил медаль за так называемое "возвращение Крыма".

Кроме Герасимова, ликвидировано и ранено старших офицеров вражеской армии. Есть информация, что оккупанты имеют существенные проблемы со связью и с проведением эвакуации их разбитых частей.

У Харькова ликвидировали генерал-майора российской армии / Фото Главное управление разведки МО Украины

Украинская разведка поделилась аудиозаписями перехваченных разговоров противника:

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