Соответствующее видео бывшие лидеры Штатов опубликовали в своих соцсетях. В комментарии изданию PEOPLE Клинтон и Буш указали, что американцы собираются вместе, чтобы показать значимость борьбы Украины.
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Экс-президенты США посетили украинскую церковь
Бывшие президенты принесли в церковь букет подсолнечников от флориста из Украины. Кроме того, оба прикрепили на одежду желто-голубые ленты.
Америка солидарна с народом Украины, который борется за свою свободу и свое будущее
– прокомментировал событие Джордж Буш в своем инстаграмме.
В твиттере слова поддержки высказал и Клинтон.
Америка едина народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения,
– написал он.
Билл Клинтон и Джордж Буш посетили украинскую церковь в Чикаго с букетом подсолнечников: видео
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