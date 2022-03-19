Соответствующее видео бывшие лидеры Штатов опубликовали в своих соцсетях. В комментарии изданию PEOPLE Клинтон и Буш указали, что американцы собираются вместе, чтобы показать значимость борьбы Украины.

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Экс-президенты США посетили украинскую церковь

Бывшие президенты принесли в церковь букет подсолнечников от флориста из Украины. Кроме того, оба прикрепили на одежду желто-голубые ленты.

Америка солидарна с народом Украины, который борется за свою свободу и свое будущее

– прокомментировал событие Джордж Буш в своем инстаграмме.

В твиттере слова поддержки высказал и Клинтон.

Америка едина народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения,

– написал он.

Билл Клинтон и Джордж Буш посетили украинскую церковь в Чикаго с букетом подсолнечников: видео