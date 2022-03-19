Відповідне відео екслідери Штатів опублікували у своїх соцмережах. У коментарі виданню PEOPLE Клінтон та Буш зазначили, що американці збираються разом, щоб показати значущість боротьби України.

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Експрезиденти США відвідали українську церкву

Колишні президенти принесли у церкву букет соняшників від флориста з України. Крім того, обидва прикріпили на одяг жовто-блакитні стрічки.

Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу та своє майбутнє,

– прокоментував подію Джордж Буш у своєму інстаграмі.

У твіттері слова підтримки висловив й Клінтон.

Америка є єдиною з народом України в його боротьбі за свободу та проти гноблення,

– написав він.

Білл Клінтон та Джордж Буш відвідали українську церкву у Чикаго з букетом соняшників: відео