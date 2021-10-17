Билла Клинтона выписали из больницы в Калифорнии

17 октября 2021 , 23:34
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Источник:

CNN

Президента США в 1993 – 2001 годах Билла Клинтона выписали из Медицинского центра при Калифорнийском университете. Политик лечился от инфекции, которая распространилась в кровь.

Из медицинского учреждения Клинтон вышел под руку со своей женой, экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон. Он поблагодарил врачей и поднял палец вверх на вопрос о самочувствии.

К теме Останется в больнице, хотя его состояние улучшилось, – пресс-секретарь Билла Клинтона

Клинтона выписали из больницы

По словам исполнительного директора департамента Медицинского центра, доктора Альпеша Амина, президента Клинтона выписали из больницы 17 октября. Его температура и количество лейкоцитов нормализовались.


Клинтона выписали из госпиталя / Скриншот с видео CNN

После политик вернется в Нью-Йорк, где продолжит курс лечения антибиотиками. Врачи также продолжат следить за его состоянием здоровья.

Билл Клинтон в больнице: что известно

  • Президент США с 1993 по 2001 год Билл Клинтон попал в отделение интенсивной терапии при Калифорнийском университете 12 октября.
  • Впоследствии выяснилось, что это сделали для обеспечения его конфиденциальности.
  • Ему диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, которая распространилась в кровь.
  • Политик на протяжении всего периода лечения пребывал в хорошем настроении.
  • По состоянию на субботу, 17 октября, Клинтона решили еще на ночь оставить в госпитале, чтобы ввести необходимый антибиотик.
Автор: Євгенія Пласконь