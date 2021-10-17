Билла Клинтона выписали из больницы в Калифорнии
Источник:CNN
Президента США в 1993 – 2001 годах Билла Клинтона выписали из Медицинского центра при Калифорнийском университете. Политик лечился от инфекции, которая распространилась в кровь.
Из медицинского учреждения Клинтон вышел под руку со своей женой, экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон. Он поблагодарил врачей и поднял палец вверх на вопрос о самочувствии.
К теме Останется в больнице, хотя его состояние улучшилось, – пресс-секретарь Билла Клинтона
Клинтона выписали из больницы
По словам исполнительного директора департамента Медицинского центра, доктора Альпеша Амина, президента Клинтона выписали из больницы 17 октября. Его температура и количество лейкоцитов нормализовались.
Клинтона выписали из госпиталя / Скриншот с видео CNN
После политик вернется в Нью-Йорк, где продолжит курс лечения антибиотиками. Врачи также продолжат следить за его состоянием здоровья.
Билл Клинтон в больнице: что известно
- Президент США с 1993 по 2001 год Билл Клинтон попал в отделение интенсивной терапии при Калифорнийском университете 12 октября.
- Впоследствии выяснилось, что это сделали для обеспечения его конфиденциальности.
- Ему диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, которая распространилась в кровь.
- Политик на протяжении всего периода лечения пребывал в хорошем настроении.
- По состоянию на субботу, 17 октября, Клинтона решили еще на ночь оставить в госпитале, чтобы ввести необходимый антибиотик.