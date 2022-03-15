Беларусь разместит у себя еще 2 российских военных объекта

Российских сил в Беларуси станет больше. Парламент Белоруссии разрешил разместить на своей территории размещение двух новых российских военных объектов.

Российская армия продолжает укреплять свои позиции в Белоруссии. С территории этой страны уже совершались атаки на Украину, поэтому следует ожидать роста их количества.

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Новые военные объекты России в Беларуси

Белорусский парламент ратифицировал договор с Россией, согласно которой на ее территории появятся два военных объекта оккупантов. Договор будет действовать 25 лет.

Как говорится в договоре, речь идет о системах предупреждения о ракетном нападении в Барановичах и радиостанциях военно-морского флота в Вилейке.

Ранее раздавалась информация о том, что белорусская армия начала бунтовать и не хочет воевать против Украины.

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