Находиться в укрытиях необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Важно Массированный удар по Украине: в Воздушных силах озвучили тактику оккупантов

По состоянию на 11:37 тревога раздается во всех областях Украины.

Что происходит в небе сейчас

В Барановичах (Беларусь) в небо подняли два истребителя. Кроме того, в воздухе находятся 5 бортов стратегической авиации. По предварительным данным, они проводят тренировки. Речь идет о:

51151 Ту-95мс;

51153 Ту-95мс;

51152 Ту-95мс;

69366 Ту-95мс;

59365 Ту-95мс.

Также в небо поднялся самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Ранее Россия заявляла, что он вроде бы отвечает за обнаружение целей на расстояниях до 450 километров.

Важно! С российского "Энгельса" взлетели 5 Ту-95мс.

Людей просят не игнорировать угрозу.

Массированная ракетная атака 16 декабря

Россия 16 декабря нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Валерий Залужный рассказал, что страна-оккупантка атаковала Украину более 70 ракетами. Защитники украинского неба сбили 60 ракет.