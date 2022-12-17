Находиться в укрытиях необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Важно Массированный удар по Украине: в Воздушных силах озвучили тактику оккупантов
По состоянию на 11:37 тревога раздается во всех областях Украины.
Что происходит в небе сейчас
В Барановичах (Беларусь) в небо подняли два истребителя. Кроме того, в воздухе находятся 5 бортов стратегической авиации. По предварительным данным, они проводят тренировки. Речь идет о:
- 51151 Ту-95мс;
- 51153 Ту-95мс;
- 51152 Ту-95мс;
- 69366 Ту-95мс;
- 59365 Ту-95мс.
Также в небо поднялся самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Ранее Россия заявляла, что он вроде бы отвечает за обнаружение целей на расстояниях до 450 километров.
Людей просят не игнорировать угрозу.
Массированная ракетная атака 16 декабря
Россия 16 декабря нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Валерий Залужный рассказал, что страна-оккупантка атаковала Украину более 70 ракетами. Защитники украинского неба сбили 60 ракет.