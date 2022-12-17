Перебувати в укриттях необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.
Зауважте Масований удар по Україні: у Повітряних силах озвучили тактику окупантів
Станом на 11:37 тривога лунає у всіх областях України.
Що відбувається у небі зараз
У Барановичах (Білорусь) в небо підняли два винищувачі. Окрім того, у повітрі перебувають 5 бортів стратегічної авіації. За попередніми даними, вони проводять тренування. Мовиться про:
- 51151 Ту-95мс;
- 51153 Ту-95мс;
- 51152 Ту-95мс;
- 69366 Ту-95мс;
- 59365 Ту-95мс.
Також у небо піднявся літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У. Раніше Росія заявляла, що він начебто відповідає за виявлення цілей на відстанях до 450 кілометрів.
Людей просять не ігнорувати загрозу.
Масована ракетна атака 16 грудня
Росія 16 грудня завдала чергову масовану ракетну атаку по Україні. Валерій Залужний розповів, що країна-окупантка атакувала Україну понад 70 ракетами. Захисники українського неба збили 60 ракет.