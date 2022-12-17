Перебувати в укриттях необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.

Зауважте Масований удар по Україні: у Повітряних силах озвучили тактику окупантів

Станом на 11:37 тривога лунає у всіх областях України.

Що відбувається у небі зараз

У Барановичах (Білорусь) в небо підняли два винищувачі. Окрім того, у повітрі перебувають 5 бортів стратегічної авіації. За попередніми даними, вони проводять тренування. Мовиться про:

51151 Ту-95мс;

51153 Ту-95мс;

51152 Ту-95мс;

69366 Ту-95мс;

59365 Ту-95мс.

Також у небо піднявся літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У. Раніше Росія заявляла, що він начебто відповідає за виявлення цілей на відстанях до 450 кілометрів.

Важливо! З російського "Енгельсу" злетіли 5 Ту-95мс.

Людей просять не ігнорувати загрозу.

Масована ракетна атака 16 грудня

Росія 16 грудня завдала чергову масовану ракетну атаку по Україні. Валерій Залужний розповів, що країна-окупантка атакувала Україну понад 70 ракетами. Захисники українського неба збили 60 ракет.