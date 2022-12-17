В эфире телемарафона Юрий Игнат отметил, что россияне проводят тщательный анализ перед тем как наносить дежурный массированный ракетный удар. Рассказываем, что имеется в виду.

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Оккупанты мониторят всю имеющуюся информацию

Безусловно, они изучают перед ударом все. От воздушной и космической разведки до наземной и агентурной. К изучению даже социальных сетей, пабликов. Они смотрят, каким образом проложить маршрут нового удара,

– подчеркнул Игнат.

Он добавил, что оккупанты могут выпускать ракеты хоть из Энгельса, хоть из Волгодонска или Каспия. Важно не место запуска, а их маршрут. К примеру, снаряды могут лететь с территории Беларуси. Или той же Молдовы, как это иногда происходит. Какой бы маршрут враг ни выбрал, ракеты могут неожиданно залетать на территорию Украины и по руслу Днепра долетать туда, куда нужно.

К примеру, на ту же Киевщину. 16 декабря оккупанты выпустили по ней сразу 40 ракет, чтобы атаковать критическую инфраструктуру.

Журналисты отметили, что ранее Юрий Игнат говорил, что солнечная погода лучше подходит для атак врага. На это спикер ответил, что не столько на атаки, сколько на созерцание их результатов.

Ведь в ясный день из тех же спутников лучше видно, куда врагу удалось попасть. Так что буквально в режиме реального времени оккупанты могут корректировать свои дальнейшие удары.

Напомним, что вчера в сеть выложили жуткое видео. Его сняли во время полета над Молдовой. На ролике видно, как в небо поднимается несколько мощных столбов дыма – результатов ракетного удара по Украине.

Оккупанты выпустили почти 80 ракет