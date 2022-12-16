В сети показали, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета. Отметим, что самолет летел в Молдове.

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Как выглядят взрывы в Украине с неба

На опубликованных кадрах можно увидеть, что с неба виднеются клубки густого дыма, появившегося в результате ракетных ударов в разных областях Украины.

Вот так выглядят взрывы в Украине из окна самолета в Молдове,

– написали под роликом.

Как выглядят взрывы в Украине из окна самолета в Молдове: смотрите видео

Ракетная атака Украины 16 декабря