В сети показали, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета. Отметим, что самолет летел в Молдове.
Важно Обесточенные города и аварийные отключения: где нет света из-за массированной атаки
Как выглядят взрывы в Украине с неба
На опубликованных кадрах можно увидеть, что с неба виднеются клубки густого дыма, появившегося в результате ракетных ударов в разных областях Украины.
Вот так выглядят взрывы в Украине из окна самолета в Молдове,
– написали под роликом.
Как выглядят взрывы в Украине из окна самолета в Молдове: смотрите видео
Ракетная атака Украины 16 декабря
- Российские военные утром 16 декабря массированно атаковали территорию Украины ракетами.
- Первые звуки взрывов раздались в Киевской и Харьковской областях.
- Кроме того, звуки взрывов раздавались в Кировоградской и Днепропетровщине, в частности, в Кривом Роге.
- Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщал, что зафиксировано попадание врага по объектам критической инфраструктуры в некоторых областях Украины.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре области. По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, в результате обстрела полностью обесточен Харьков.
- В Киеве Виталий Кличко заявил о взрывах в Деснянском районе. Кроме того, взрывы прогремели в Голосеевском и Днепровском районах столицы.
- Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что Россия нанесла по Запорожью около 12 ракетных ударов.
- В Офисе Президента сообщили, что в Кривом Роге оккупанты попали в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.