В сети показали, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета. Отметим, что самолет летел в Молдове.

Важно Обесточенные города и аварийные отключения: где нет света из-за массированной атаки

Как выглядят взрывы в Украине с неба

На опубликованных кадрах можно увидеть, что с неба виднеются клубки густого дыма, появившегося в результате ракетных ударов в разных областях Украины.

Вот так выглядят взрывы в Украине из окна самолета в Молдове,
– написали под роликом.

Как выглядят взрывы в Украине из окна самолета в Молдове: смотрите видео

Ракетная атака Украины 16 декабря

  • Российские военные утром 16 декабря массированно атаковали территорию Украины ракетами.
  • Первые звуки взрывов раздались в Киевской и Харьковской областях.
  • Кроме того, звуки взрывов раздавались в Кировоградской и Днепропетровщине, в частности, в Кривом Роге.
  • Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщал, что зафиксировано попадание врага по объектам критической инфраструктуры в некоторых областях Украины.
  • Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре области. По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, в результате обстрела полностью обесточен Харьков.
  • В Киеве Виталий Кличко заявил о взрывах в Деснянском районе. Кроме того, взрывы прогремели в Голосеевском и Днепровском районах столицы.
  • Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что Россия нанесла по Запорожью около 12 ракетных ударов.
  • В Офисе Президента сообщили, что в Кривом Роге оккупанты попали в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.